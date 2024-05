Ranking ATP, Fognini al pelo in top100. Ma se vincesse un’altra partita al Roland Garros…

Fabio Fognini, per la dodicesima volta in carriera, ha raggiunto il secondo turno nel tabellone principale del Roland Garros. Il tennista azzurro, capace di sconfiggere al debutto l’olandese Botic Van de Zandschulp (lontano dal 100% a causa di alcuni problemi fisici) per 6-1 6-1 7-5, tornerà in campo giovedì 30 maggio contro il quotato statunitense Tommy Paul.

“Fogna”, reduce da un 2023 estremamente complicato in cui è uscito dalla top100 del ranking mondiale per la prima volta dopo 14 anni consecutivi, sta provando a risalire la classifica dovendo però fare i conti di tanto in tanto con alcuni infortuni. Sulla terra battuta il 37enne ligure ha comunque ancora le carte in regola per dare fastidio a molti giocatori e per togliersi qualche soddisfazione.

Il nostro portacolori, 93° ATP dopo l’ultimo aggiornamento del ranking, scarta i 90 punti del terzo turno di un anno fa a Parigi e rischia di ripiombare fuori dai primi 100 al mondo. Per mettersi in salvo da questo scenario, sarebbe fondamentale battere Paul e confermare perlomeno il risultato del Roland Garros 2023, mentre un eventuale approdo agli ottavi lo proietterebbe addirittura nei dintorni della top70.

RANKING ATP FABIO FOGNINI 10 GIUGNO

Ranking lunedì 27 maggio: 648, 93° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 90 (Roland Garros 2023).

Punti da incamerare lunedì 10 giugno: al momento 50 (Roland Garros 2024).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 608 punti, 100° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 658 punti, 88° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 758 punti, 68° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 958 punti, 50° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1358 punti, 29° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1858 punti, 22° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2558 punti, 14° posto virtuale.