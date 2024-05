Quante posizioni possono guadagnare Musetti e Darderi nel Challenger di Cagliari: in ballo anche le Olimpiadi

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si sono qualificati per i quarti di finale del Challenger 175 di Cagliari: finora i due hanno incamerato 25 punti, che il primo non conteggia, non rientrando tra i migliori 19, mentre il secondo ne trattiene 18, scartando un torneo da 7 punti come 20° della lista. I due guadagneranno altri 25 punti in caso di approdo in semifinale ed ulteriori 40 in caso in ingresso in finale, dove si affronterebbero in un derby, che ne assegnerebbe al vincitore altri 85.

Musetti al momento è virtualmente 30° nel ranking ATP a quota 1340 punti ed in caso di vittoria finale a Cagliari risalirebbe fino al 28° posto con 1490, mentre Darderi in questo momento ritoccherebbe il proprio best ranking, essendo salito dal 60° posto al 55° virtuale con 893, ma in caso di vittoria del torneo sardo si isserebbe a quota 1043 al 45° posto virtuale.

Per quanto concerne la corsa verso Parigi 2024, tra gli uomini al momento risulterebbero ammessi ai Giochi Jannik Sinner, primo in graduatoria, Lorenzo Musetti, 34°, ma numero 33 dei qualificati per la presenza di 5 statunitensi tra i primi 23, Matteo Arnaldi, 42°, ma numero 40 per la presenza di 6 statunitensi tra i primi 39, e Luciano Darderi, 46° in graduatoria, ma 44° degli atleti che verrebbero selezionati attraverso il ranking per lo stesso motivo di Arnaldi.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 6 MAGGIO

Ranking lunedì 22 aprile: 1355, 29° posto.

Punti da scartare lunedì 6 maggio: 25 (ATP Marsiglia 2024, 20° torneo).

Punti da incamerare lunedì 6 maggio: 10 (ATP Madrid 2024).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1340, 30° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1365 punti, 29° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1405 punti, 29° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1490 punti, 28° posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 6 MAGGIO

Ranking lunedì 22 aprile: 875, 60° posto.

Punti da scartare lunedì 6 maggio: 30+7 (Challenger Buenos Aires 2023+Challenger Guayaquil 2023).

Punti da incamerare lunedì 6 maggio: al momento 30+25 (ATP Madrid 2024+Challenger Cagliari 2024).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 893, 55° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 918 punti, 54° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 958 punti, 50° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1043 punti, 45° posto virtuale.

QUALIFICATI PARIGI 2024 VIRTUALI AL 3 MAGGIO

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Luciano Darderi