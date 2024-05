Quando si recuperano i match di Sonego e Arnaldi al Roland Garros: nuovi orari, programma, tv

Se la pioggia non si riverserà ancora con grande abbondanza sui campi del Roland Garros, per Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi ci sarà domani la possibilità di finire i rispettivi match di secondo turno, interrotti quest’oggi dalla furia di Giove Pluvio.

Per il sanremese, la situazione è favorevole in virtù del 5-3 accumulato nel corso del primo set con il francese Alexandre Muller. Il torinese, invece, è chiamato già a dover risalire da una situazione critica contro il cinese Zhizhen Zhang, avanti di un break nel corso del parziale d’apertura. Chiaramente tutto se l’acqua non farà danni, ma le previsioni al meglio certo non volgono e si rischia un giovedì di passione a Parigi.

I match di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi saranno rispettivamente secondo dalle 11:00 sul Court 12 e primo proprio alle 11:00 sul Court 6. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora vengano effettivamente proposti i match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-ARNALDI, ROLAND GARROS 2024

Giovedì 30 maggio

Court 6

Ore 11:00 Arnaldi (ITA)-Muller (FRA) – 2° turno uomini (5-3 Arnaldi, servizio Muller)

Samsonova [17]-Anisimova (USA) – 2° turno donne

de Minaur (AUS) [11]-Munar (ESP) – 2° turno uomini

Paolini (ITA) [12]-Baptiste (USA) – 2° turno donne

Court 12

Ore 11:00 Vekic (CRO)-Kostyuk (UKR) [18] – 2° turno donne

Sonego (ITA)-Zhang (CHN) – 2° turno uomini (3-4 e servizio Zhang)

Begu (ROU)-Noskova (CZE) [27] – 2° turno donne

NB 15:00 Fernandez (CAN)/Routliffe (NZL) [9]-Guo (CHN)/Jiang (CHN) – 1° turno doppio donne

