Quando iniziano gli Europei 2024 di atletica a Roma? Calendario giornaliero, orari, tv, streaming

Da venerdì 7 a martedì 12 giugno Roma ospiterà i Campionati Europei 2024 di atletica leggera, ultimo grande evento previsto prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Si profila all’orizzonte una rassegna continentale a dir poco speciale per l’Italia, pronta a recitare un ruolo da protagonista davanti al pubblico casalingo dello Stadio Olimpico con tante possibili carte da medaglia a disposizione.

In attesa di scoprire l’elenco ufficiale dei convocati (la presenza di Gianmarco Tamberi per esempio è in dubbio a causa di un dolore al ginocchio), dovrebbero essere presenti praticamente tutti i big del movimento azzurro tra settore maschile e femminile. Riflettori puntati anche su star internazionali come Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Femke Bol e Yaroslava Mahuchikh.

Di seguito il calendario giornaliero, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2024

Venerdì 7 giugno

9.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

9.40 Eptathlon, 100 metri

10.03 Getto del peso (femminile), qualificazioni

10.10 100 ostacoli, batterie

10.40 110 ostacoli, batterie

11.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni

11.35 Eptathlon, salto in alto

11.45 1500 metri (femminile), batterie

12.15 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

12.20 800 metri (maschile), batterie

12.55 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

13.05 3000 siepi (femminile), batterie

18.35 20 km di marcia (femminile)

18.40 Eptathlon, getto del peso

19.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni

20.30 Salto in alto (femminile), qualificazioni

21.00 Lancio del disco (maschile), finale

21.10 100 metri (maschile), batterie

21.33 Getto del peso (femminile), finale

21.45 Eptathlon, 200 metri

22.20 4×400 (mista), finale

22.40 5000 metri (femminile), finale

Sabato 8 giugno

10.05 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

10.10 3000 siepi (maschile), batterie

10.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

10.50 100 metri (femminile), batterie

11.45 400 metri (maschile), batterie

12.10 Eptathlon, salto in lungo

12.20 400 metri (femminile), batterie

18.00 20 km di marcia (maschile)

18.05 Eptathlon, tiro del giavellotto

19.50 800 metri (maschile), semifinale

20.06 Salto in lungo (maschile), finale

20.12 100 ostacoli, semifinale

20.38 110 ostacoli, semifinale

21.02 Getto del peso (maschile), finale

21.10 100 metri (maschile), semifinale

21.37 Lancio del disco (femminile), finale

21.47 Eptathlon, 800 metri

22.08 100 ostacoli, finale

22.18 110 ostacoli, finale

22.28 5000 metri (maschile), finale

22.53 100 metri (maschile), finale

Domenica 9 giugno

9.00 Mezza maratona (maschile)

9.30 Mezza maratona (femminile)

10.05 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

10.45 Salto triplo (maschile), qualificazioni

11.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.50 200 metri (maschile), batterie

12.40 400 ostacoli (femminile), batterie

13.20 400 ostacoli (maschile), batterie

20.05 400 metri (femminile), semifinali

20.30 Salto in alto (femminile), finale

20.38 400 metri (maschile), semifinali

21.05 100 metri (femminile), semifinali

21.11 Lancio del martello (maschile), finale

21.21 Salto triplo (femminile), finale

21.35 200 metri (maschile), semifinali

22.04 3000 siepi (femminile), finale

22.27 800 metri (maschile), finale

22.36 1500 metri (femminile), finale

22.53 100 metri (femminile), finale

Lunedì 10 giugno

10.05 Decathlon, 100 metri

10.18 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

10.25 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

10.35 200 metri (femminile), batterie

11.05 Decathlon, salto in lungo

11.20 1500 metri (maschile), batterie

11.50 800 metri (femminile), batterie

12.40 400 ostacoli (maschile), semifinali

13.05 Decathlon, getto del peso

13.15 400 ostacoli (femminile), semifinali

19.30 Decathlon, salto in alto

20.15 Salto con l’asta (femminile), finale

21.05 200 metri (femminile), semifinali

21.33 Lancio del martello (femminile), finale

21.40 400 metri (maschile), finale

21.50 400 metri (femminile), finale

22.00 3000 siepi (maschile), finale

22.20 Decathlon, 400 metri

22.50 200 metri (maschile), finale

Martedì 11 giugno

9.35 Decathlon, 110 ostacoli

10.10 800 metri (femminile), semifinali

10.30 Decathlon, lancio del disco

10.35 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

10.45 4×400 (maschile), batterie

11.15 4×400 (femminile), btterie

11.55 Decathlon, salto con l’asta

12.00 4×100 (maschile), batterie

12.30 4×100 (femminile), batterie

13.00 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.05 Decathlon, tiro del giavellotto

20.35 Salto in alto (maschile), finale

20.55 Salto triplo (maschile), finale

21.05 400 ostacoli (maschile), finale

21.18 400 ostacoli (femminile), finale

21.30 10000 metri (femminile), finale

21.36 Tiro del giavellotto (femminile), finale

22.25 Decathlon, 1500 metri

22.53 200 metri (femminile), finale

Martedì 12 giugno

20.20 Salto con l’asta (maschile), finale

20.28 Tiro del giavellotto (maschile), finale

20.54 Salto in lungo (femminile), finale

21.06 4×400 (femminile), finale

21.19 4×400 (maschile), finale

21.31 800 metri (femminile), finale

21.44 10000 metri (maschile), finale

22.26 1500 metri (maschile), finale

22.38 4×100 (femminile), finale

22.50 4×100 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire), canali Eurosport (palinsesto da definire), canali Sky (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.