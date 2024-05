Dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 e a che ora, tappa Venaria Reale-Torino: paesi e province attraversati

Oggi sabato 4 maggio va in scena la prima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 150 km da Venaria Reale a Torino. La Corsa Rosa inizia la propria avventura con una giornata molto mossa, dedicata agli attaccanti da classiche ma anche agli uomini di classifica che vogliono inventarsi qualcosa. Cindosserà la prima maglia rosa?

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.55

I GPM di Berzano di San Pietro e di Superga, posti nei primi 78 km, non dovrebbero fare grande selezione. Attenzione però al Colle Maddalena: un seconda categoria di 6,1 km al 7,4% di pendenza media la cui cima è posta a 22 km dal traguardo. Attenzione anche allo strappo di Bivio di San Vito, posto a tre chilometri dall’arrivo. La prima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Piemonte. Vengono attraversate le province di Torino e Asti.

Partenza alle ore 13.50, arrivo tra le ore 17.05 e le ore 17.25 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la prima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

QUANDO E DOVE PASSA IL GIRO D’ITALIA OGGI

Sabato 4 maggio

Ore 13.55 Partenza

Ore 17.05-17.25 (circa) Arrivo

VENARIA REALE-TORINO GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TORINO: Venaria Reale, Borgaro Torinese, Mappano, Leini, Volpiano, Brandizzo, Chivasso, San Sebastiano da Po, Casalborgone.

PROVINCIA DI ASTI: Berzano di San Pietro, Castelnuovo Don Bosco.

PROVINCIA DI TORINO: Moriondo Torinese, Andezeno, Baldisseero Torinese, Il Pilonetto, Superga, Pino Torinese, Col d’Arsete, Pecetto Torinese, Revigliasco, Moncalieri, Torino, Colle Maddalena, Revigliasco, Moncalieri, Torino.

PROGRAMMA VENARIA REALE-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.