Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Venaria Reale-Torino, tv, streaming

Il Giro d’Italia è ormai realtà. Comincia oggi la lotta per la maglia rosa con un favorito assoluto, Tadej Pogacar. Ma si sa, gli oltre tremila chilometri della Corsa Rosa possono sempre nascondere insidie dietro ogni angolo per chiunque. Si comincia quest’oggi da Venaria Reale per arrivare a Torino in una frazione che potrà portare già un po’ di scompiglio nel gruppo.

Non la classica frazione di pianura con cui cominciare una corsa di tre settimane, si è voluto puntare a un percorso che potesse dare un bel po’ di animosità alla corsa. Tre i GPM da scalare, il primo è quello di Berzano San Pietro (2,8 km al 5,3%), seguito poi dalla scalata a Superga dal lato di Via dei Colli. Nel circuito finale c’è il Colle della Maddalena, 7 km al 6,8%, ma prima e dopo si sale sul San Vito, 1500 metri all’8,6%, l’ultima ascesa si chiude ai -5 dal traguardo.

La partenza ufficiale della prima frazione del Giro d’Italia verrà data alle ore 13.55, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.05 e le 17.26, a seconda della velocità del gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due, mentre Eurosport 1 (210) garantirà la visione su Sky. Streaming gratuito su RaiPlay, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Prima tappa – Sabato 4 maggio

Venaria Reale-Torino (140 km)

Orario partenza ufficiale: 13.55

Orario arrivo stimato: 17.05-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13 alle 14.00, poi Rai 2 (in chiaro) Eurosport 1 (210, a pagamento) dalle 13.30

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 13.35