Quando e dove passa la tappa di oggi al Giro d’Italia 2024, Mortegliano-Sappada: orari, paesi e province attraversati

Oggi venerdì 24 maggio va in scena la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 157 km da Mortegliano a Sappada. La Corsa Rosa entra nella sua parte conclusiva: dopo una giornata tranquilla riservata ai velocisti, il gruppo affronta un percorso mosso che potrebbe rimescolare le carte alla vigilia della durissima tappa del Monte Grappa.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.05

La seconda parte del percorso di preannuncia particolarmente impegnativa: Passo Duron (4,4 km al 9,7% di pendenza media con punte del 18%) a 53 km dal traguardo, Selva Valcalda (GPM di terza a categoria a 36 km dall’arrico) e Cima Sappada (8,3 km al 4,8% di media con picchi del 15%), dalla cui cima mancheranno sei chilometri all’arrivo.

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Friuli Venezia Giulia. Vengono attraversate le province di Udine e Pordenone. Partenza alle ore 13.05, arrivo attorno alle ore 17.00-17.25 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Venerdì 24 maggio

Ore 13.05 Partenza

Ore 17.00-17.25 (circa) Arrivo

MORTEGLIANO-SAPPADA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI UDINE: Mortegliano, Lestizza, Basiliano, San Marco, Mereto di Tomba, Rodeano Alto, San Daniele del Friuli, Ponte sul Tagliamento.

PROVINCIA DI PORDENONE: Pinzano al Tagliamento.

PROVINCIA DI UDINE: Ponte di Flagogna, Forgaria del Friuli, Sompcornino, Peonis, Avasinis, Alesso, Somplago, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Cedarchis, Trelli, Salino, Paularo, Passo Duron, Ligosullo, Paluzza, Cercivento, Sella Valcalda, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri, Carnia Biathlon Arena, Cima Sappada, Sappada.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.