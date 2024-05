Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Acqui Terme-Andora: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi martedì 7 maggio va in scena la quarta tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 190 km da Acqui Terme ad Andora. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata sulla cart riservata ai velocisti: dovrebbe essere il secondo arrivo per gli sprinter, ma attenzione allo strappo di Capo Mele che nel finale potrebbe rimescolare le carte in tavola e rendere imprevedibile l’esito della frazione.

I primi 88 km condurranno verso il Colle del Melogno, GPM di terza categoria. A seguire una lunga discesa fino a Savona e poi 60 chilometri conclusivi pianeggianti, ma attenzione al mitico Capo Mele posto a 2,3 km dal traguardo che potrebbe risultare decisivo. La quarta tappa del Giro d’Italia si snoda tra Piemonte e Piemontese. Vengono attraversate le province di Alessandria, Asti, Savona. Partenza alle ore 12.30, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.30 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la quarta tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO ACQUI TERME-ANDORA, TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Martedì 7 maggio

Ore 12.30 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

ACQUI TERME-ANDORA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Acqui Terme, Bistagno, Montechiaro Piana.

PROVINCIA DI ASTI: (transito in una galleria).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Spigno Monferrato.

PROVINCIA DI SAVONA: Pontevecchio, Rocchetta Cairo, Cairo Montenotte, Carcare, Millesimo, Murialdo, Caragna, Calizzano, Colle del Melogno, Melogno, Bormida, Colle del Bresca, Mallare, Altare, Colle di Cadibona, Lavagnola, Savona, Vado Ligure, Spotorno, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Capo Mele, Andora.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.