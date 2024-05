Pattinaggio artistico a rotelle: una buona Italia conquista 14 medaglie agli Europei 2024 Gruppi Show e Precision

14 medaglie complessive di cui quattro d’oro, cinque d’argento e cinque di bronzo. Tiene botta l’Italia in occasione dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico rotelle riservati alla spettacolare specialità dei Gruppi Show e Precision andati in scena a Reggio Emilia

Pur dovendo fronteggiare una Spagna che nelle categorie maggiori ha dimostrato come sempre grande solidità ed originalità, sulla pista emiliana i nostri ragazzi hanno ben figurato, ottenendo risultati molto importanti anche in campo Junior, aspetto da non sottovalutare in chiave futura.

Nei Grandi Gruppi, denominata la “gara delle gare”, gli iberici hanno messo a referto una doppietta, trovando il metallo più pregiato con il programma “In the deepest“, premiato con 41.13 punti. A distanza siderale si sono invece piazzati i CPA Girona (“More more more“), con il punteggio di 35.50. Azzurri sul podio poi con i Cristal Skating Team (“The haeviest mistake“), i quali hanno raccolto 35.27 regolando i Royal Eagles (“The last one“), quarti classificati malgrado un infortunio (che ha coinvolto uno degli atleti di riferimento di tutto il movimento, Nicola Marenda) precedendo gli Show Roller Team (“Damned to eternity“).

Spagna imprendibile anche nei Piccoli Gruppi, prova dove a salire in cattedra sono stati gli Artistic Skating Cunit. “No essence“, programma davvero interessante, ha infatti sfondato il muro dei 41.27 punti, ottenendo valutazioni elevate e facendo la differenza soprattutto nella voce “Performance/Execution“. Applausi però per gli italiani Dejavu (“The Happening“), argento con 39.66 rimanendo in scia dei primi classificati. Terzo posto poi per il CPA Tona (“Eternal Data“) con 37.97, quasi due punti in più degli Italian Show (“Eccentric and surrealist Dalì“), quarti con 36.10. Quinta posizione invece per i quotati Roma Roller Team (“There i still time for one last competition“) con 36.00.

Nei quartetti Senior dominio totale dell’Artistic Skating Cunit, team spagnolo che, presentando il programma “Vortex“, è risultato l’unico ad attestarsi ampiamente sopra quota 65, raccogliendo 66.94 (30.60, 36.34), con un un QOE elevato nei quattro elementi presentati e toccando il 9 nelle voci Performance e Choreography delle components. Ottimo secondo posto poi per i nostri Dejavu (“Rinascita”), abili ad ottenere 57.55 (27.14, 31.41) tenendo a debita distanza i lusitani Endless Troopers (“Miss Eployed“), sul gradino più basso del podio con 53.64 (24.72, 28.91) e gli azzurri Fly Roller Diamonds (“Plaza de Espana“), quarti con 52.38.

Sfiora l’oro invece nel sincronizzato Senior il Precision Skate Bologna (“The World in only one“), costretto a cedere il passo di un’incollatura ai teutonici del Dream Team (“Birds flight“), vincitori per 78.38 (44.58, 34.80) contro i 78.37 (44.77, 34.60) del roster emiliano. Decisiva in tal senso si è rivelata essere la detrazione di un punto assegnata per una caduta. Leggermente più staccato il Monza Precision Team (“Nuevo mondo“), bronzo con 72.49 (41.29, 31.20), mentre il Precision Team Albinea (“Villains”) ha centrato la quarta piazza con 65.83 (37.33, 28.50).

Tripletta azzurra invece in campo Junior con il metallo più pregiato conquistato dal Precision Skate Bologna (62.58) davanti al Precision Team di Albinea (55.05) e al Monza Precision Team (51.23). Molto poi i quartetti Junior, come dimostra l’oro degli Skate Stars (“Hopeful voices“) con 48.22, meno di una lunghezza in più rispetto agli iberici CPA Gondomar (“Secondary effect“), secondi con 47.99 piazzandosi davanti ai nostri Calipso (“En la milonga“), terzi con 46.30.

I Division, team dei Gruppi Junior, si dimostrano ancora una volta uno dei team più interessanti del lotto. In una gara sul filo dei punti, il gruppo italiano ha infatti guadagnato con “To see the stars again” 34.50, arginando le furie rosse Cunit (“Sculptors of destiny“), secondi con 33.71, e il CPA Gondomar (“Unusual Destiny“). Quarto posto invece per gli azzurri Hanami (“Once Again!“) con 29.99, sesto per gli Show Roller Team (“My travel diary“), sesti con 27.39.

L’Italia ha dettato legge poi nella categoria giovanile dei quartetti cadetti con il trittico composto dagli Scintille (“Origins“), primi con 39.37 seguiti dagli Angel on skate (“A flower with the scent of love“), secondi a 37.83 dopo un testa a testa con gli Etoile (“That devil of a Harlequin“), terzi con 37.58.

Il prossimo evento internazionale con il pattinaggio artistico a rotelle sarà la seconda tappa dell’Artistic International Series, in programma tra pochi giorni a Triste.