Pallanuoto, scattano le finali play-off e play-out di Serie A1: si decide la stagione 2023-2024

Si è giunti all’ultimo atto della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile: tra mercoledì 22 e mercoledì 29 maggio (in caso di arrivo alla bella) verranno emessi gli ultimi verdetti della stagione.

Nella finale play-off Pro Recco e Savona si giocheranno lo Scudetto in un derby ligure che da tempo mancava nella sfida decisiva per il tricolore, mentre nel duello per il terzo posto tra Brescia ed Ortigia verrà messo in palio l’ultimo posto in Champions League.

La serie per il 5° posto tra le sorprese De Akker e Quinto premierà la vincitrice con l’ultimo posto nell’Euro Cup 2024-2025, infine lotteranno solo per la gloria e per il settimo posto le due grandi deluse di questa post season, ovvero Telimar e Trieste.

L’ultima retrocessione in Serie A2, dopo quella del Camogli, arrivata al termine della prima parte della stagione, verrà decisa dalla sfida tra Roma Vis Nova e Salerno: i capitolini avranno il vantaggio di poter giocare l’eventuale bella in casa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

18:45 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA Recco (GE) – Piscina “A. Ferro” Diretta RAI Sport

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

20:45 R.N. SAVONA – PRO RECCO N e PN Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli” Diretta RAI Sport

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

19:30 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA Recco (GE) – Piscina “A. Ferro” Diretta RAI Sport

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 Brescia – Centro Natatorio Mompiano

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 Brescia – Centro Natatorio Mompiano

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 IREN GENOVA QUINTO – DE AKKER TEAM Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE Palermo – Piscina Comunale Olimpica

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE Palermo – Piscina Comunale Olimpica

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.