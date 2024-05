Pallanuoto, Posillipo e Catania festeggiano la permanenza in Serie A1 di pallanuoto maschile

Posillipo e Catania festeggiano la permanenza in Serie A1 di pallanuoto maschile, Salerno e Roma Vis Nova battaglieranno per evitare la retrocessione: è questo l’esito di gara 3 delle semifinali play-out, nelle quali viene rispettato il fattore campo, a differenza di quanto accaduto finora in entrambe le serie.

Il Posillipo supera il Salerno per 11-9 in una gara in cui i posillipini non sono mai in svantaggio, trovando il primo break nella seconda metà del primo quarto e poi tenendo sempre la testa della gara, salvo essere raggiunti sul momentaneo pari ad inizio terzo quarto sul 7-7. Il nuovo break tra terza e quarta frazione e l’ulteriore allungo nella seconda parte dell’ultimo quarto tagliano le gambe ai salernitani, che non hanno più la forza di rientrare.

Il Catania batte la Roma Vis Nova per 18-12: sfida equilibrata per metà gara, con il primo quarto chiuso sul 3-3 ed il secondo sul 7-7. Nel terzo periodo arriva il parziale di 4-0 che spacca la partita, con gli etnei che arrivano all’ultimo intervallo sul 12-10 e poi dilagano nell’ultima frazione, aperta con la fuga sul 15-10 che chiude il match, gestito dai siciliani fino alla sirena finale.

TABELLINI

CN POSILLIPO-CHECK-UP RN SALERNO 11-9

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, F. Angelone 1, M. Rocchino 3, G. Mattiello 2, E. Aiello 2, M. Tubic 1, N. Cuccovillo 1, L. Briganti 1, F. Radojevic, A. Picca, P. Saccoia, R. Spinelli, E. Serino. All. Marsili.

CHECK-UP RN SALERNO: A. De Pascale, M. Luongo 1, A. Fortunato 1, C. Sanges, G. Parrilli, D. Gallozzi, I. Vrbnjak 2, V. Gallo 2, D. Presciutti, Z. Bertoli, A. Goreta 3, D. Pica, G. Vassallo, M. Barela. All. Presciutti.

Arbitri: Navarra e Ricciotti.

Note – Parziali: 3-2, 4-4, 1-1, 3-2. Espulsi nel quarto tempo: Briganti (P) per comportamento scorretto, Bertoli (S) e Serino (P) per reciproche scorrettezze. Usciti per limite di falli Saccoia (P) nel secondo tempo, Angelone (P) e Picca (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CN Posillipo 9/15 e Check-Up RN Salerno 4/15 + un rigore. In porta Spinelli (P) e Vassallo (S). Spettatori: 200 circa.

NUOTO CATANIA-ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18-12

NUOTO CATANIA: F. Ghiara, M. Ferlito, S. Slobodien 1, A. Gullotta 2, R. Torrisi 4, M. Marangolo, G. Torrisi 1, V. Nicolosi, J. Muscat Melito 5, E. Russo 1, L. Murisic 3, S. Catania, M. Rossi, F. Gulisano 1. All. Dato.

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 2, A. Poli 1, N. Strkalj, L. Checchini 1, S. Russo 1, M. De Robertis, A. Agnolet 1, A. Viskovic 2, A. Narciso 1, L. Di Rocco 1, M. Antonucci 2, J. Rubini. All. Calcaterra.

Arbitri: Pinato e Calabrò.

Note – Parziali: 3-3, 4-4, 5-3, 6-2. Usciti per limite di falli: De Robertis (R), Poli (R), Torrisi (C), Nicolosi (C), Murisic (C), Marangolo (C), Ferlito (C), Checchini (R) e Antonucci (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Nuoto Catania 10/13 + 3 rigori e Roma Vis Nova 8/20 + 2 rigori. Spettatori: 700 circa.

SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO MASCHILE

Semifinali PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 1 maggio 2024

19:30 C.N. POSILLIPO – CHECK-UP R.N. SALERNO 9-11 (Serie 0-1)

20:30 NUOTO CATANIA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 14-16 (Serie 0-1)

2^ Giornata – mercoledì 8 maggio 2024

20:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – C.N. POSILLIPO 9-12 (Serie 1-1)

20:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – NUOTO CATANIA 11-12 (Serie 1-1)

eventuale 3^ Giornata – sabato 11 maggio 2024

19:30 C.N. POSILLIPO – CHECK-UP R.N. SALERNO 11-9 (Posillipo vince la serie 2-1)

20:30 NUOTO CATANIA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18-12 (Catania vince la serie 2-1)

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO