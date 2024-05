Pallanuoto, la Pro Recco doppia lo Jadran in Champions League e resta primo nel Girone A

La Pro Recco centra la quinta vittoria (la quarta nei tempi regolamentari) in altrettanti incontri del Girone A dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i liguri doppiano a Punta Sant’Anna il croati dello Jadran Split, sconfitti per 18-9.

Nel Gruppo A la Pro Recco conserva così un punto di vantaggio sul Novi Beograd, oggi vittorioso per 13-10 sul Marsiglia, ad un solo turno dal termine, così come nel Gruppo B il Ferencvaros ha una sola lunghezza di margine sull’Olympiacos ad una sola giornata dalla conclusione.

Sono queste le quattro squadre qualificate alla Final Four, prevista dal 5 al 7 giugno a Malta, e così nell’ultimo turno resteranno soltanto da determinare gli accoppiamenti delle semifinali: la prima di ogni raggruppamento incontrerà nel penultimo atto la seconda dell’altro girone.

L’analisi del tecnico della Pro Recco, Sandro Sukno, al sito ufficiale della squadra ligure: “Abbiamo disputato una bella partita, con intensità, con una buona transizione. L’attacco oggi era organizzato con fiducia verso la porta. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, continuiamo a lavorare per la finale Scudetto“.

TABELLINO

Pro Recco-Jadran Spalato 18-9

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 1, Cannella 3, Younger, Iocchi Gratta 2, Presciutti, Rossi 1, Condemi 4, Kakaris 3, Aicardi 2, Scarmi 1, Negri. All. Sukno.

Jadran Spalato: Anic, Jankovic, Marinic Kragic 2, Biljaka 2, Butic 3, Pejkovic, Radan, Kharkov 2, Radovic, Zilic, Fatovic, Duzevic, Marcelic. All. Marelja.

Arbitri: Miskovic (Montenegro), Achladiotis (Grecia).

Note – Parziali: 2-2, 6-3, 6-1, 4-3. Superiorità numeriche: Pro Recco 3/9, Jadran Spalato 4/11. Rigori: Pro Recco 2/2. Usciti per limite di falli: Presciutti (PR) nel terzo tempo, Biljaka (JS), Radan (JS) nel quarto tempo. Negri (PR) e Marcelic (JS) in porta dal terzo tempo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Quarti di finale – 5a giornata

Gruppo A

Pro Recco -Jadran Split (Croazia) 18-9

Novi Beograd (Serbia)-CN Marseille (Francia) 13-10

Classifica

Pro Recco 14, Novi Beograd (Serbia) 13, CN Marseille (Francia) 3, Jadran Split (Croazia) 0.

Gruppo B

Barceloneta (Spagna)-Olympiacos (Grecia) 18-19 dtr (13-13)

Ferencvaros (Ungheria)-AN Brescia 9-8

Classifica

Ferencvaros (Ungheria) 12, Olympiacos (Grecia) 11, Barceloneta (Spagna) 7, AN Brescia 0.

In grassetto le qualificate alla Final Four (5-7 giugno a Malta).