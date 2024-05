Pallanuoto femminile, Orizzonte-SIS Roma 8-5 nella prima sfida delle semifinali di Serie A1

Nelle prime gare della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile viene rispettato il fattore campo: nelle semifinali play-off, dopo la vittoria di ieri della Plebiscito Padova, oggi esulta L’Ekipe Orizzonte, che a Catania batte per 8-5 la SIS Roma, mentre nelle semifinali play-out la Brizz Nuoto liquida il Cosenza per 13-6, infine nel derby ligure il Bogliasco regola la Locatelli Genova per 15-9.

L’Ekipe Orizzonte spacca la gara con la SIS Roma nel terzo periodo, con il parziale di 4-1 che indirizza il match portando il punteggio sull’8-4 ad otto minuti dal termine. La Brizz Nuoto, invece, chiude la sfida col Cosenza dopo due quarti, col punteggio di 7-2 a metà gara che spezza le gambe alle calabresi, infine il Bogliasco ribalta il match con la Locatelli Genova nel secondo periodo, con un break di 6-1, che rovescia l’1-3 del primo quarto e dà un chiaro indirizzo alla partita.

TABELLINI

L’EKIPE ORIZZONTE-SIS ROMA 8-5

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan, C. Tabani 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta 4, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli, T. Lombardo. All. Miceli.

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa, C. Ranalli, L. Papi, D. Picozzi 1, L. Di Claudio 1, C. Nardini 1, S. Centanni 1, A. Cocchiere 1, S. Carosi, O. Sesena, A. Aprea. All. Capanna.

Arbitri: D. Bianco e Calabrò.

Note – Parziali: 1-0, 3-3, 4-1, 0-1. Uscita per limite di falli Ranalli (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 5/12 + 2 rigori e SIS Roma 3/13. Spettatori: 400 circa.

BRIZZ NUOTO-OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 13-6

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, F. Sapienza, A. Vitaliano 1, G. Pastanella 1, G. Trovato, M. Spampinato, V. Sbruzzi 3, I. Pane, D. Namakshtansky 3, V. Koptseva 2, M. Giuffrida 3, R. Santapaola, F. Paladino, C. Russo. All. Zilleri.

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad Herrera 1, E. Salcedo Garcia 1, A. Manna, C. Malluzzo, F. Morrone 3, E. Ermakova, C. Sesti, S. Zaffina 1, A. Mandelli, M. Le Fosse, G. Reda, V. Occhione. All. Fasanella.

Arbitri: Schiavo e Magnesia.

Note – Parziali: 4-2, 3-0, 3-2, 3-2. Espulsa Spampinato (B) per proteste nel terzo tempo. Uscite per limite di falli Giuffrida (B) e Koptseva (B) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Brizz 2/7 + 3 rigori e Cosenza 2/8 + 5 rigori. Morrone (C) fallisce un rigore (traversa) a 1’37” del secondo tempo. H. Santapaola (B) para un rigore a Ciudad Herrera a 2’07” del secondo tempo e a Morrone a 6’49” del terzo tempo. Paladino (B) subentra a H. Santapaola nel quarto tempo. Spettatori: 250 circa.

NETAFIM BOGLIASCO 1951-US LUCA LOCATELLI GENOVA 15-9

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, B. Bo, P. Di Maria 2, V. Santoro 1, A. Mauceri, G. Millo 5, K. Cutler 1, R. Rogondino 4, B. Rosta 1, L. Nesti 1, M. Carpaneto, D. Spampinato, G. De Capitani, M. Paganello. All. Sinatra.

US LUCA LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, E. Bianco 1, M. Canepa, A. Banchi 1, V. Ravenna 2, G. Scigliano, M. Minuto 2, C. Nucifora 1, I. Rossi 2, N. Magaglio, G. Cappello, L. Polidori, S. Stasi, C. Padula. All. Della Zuana.

Arbitri: Piano e Brasiliano.

Note – Parziali: 1-3, 6-1, 4-3, 4-2. Uscite per limite di falli Polidori (L), Cutler (B), Carpaneto (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 5/9 + 4 rigori e Locatelli 4/15 + 4 rigori. Avenoso (L) para un rigore a Cutler nel primo tempo. Millo (B) fallisce un rigore (traversa) nel primo tempo. Uccella (B) para un rigore a Bianco nel primo tempo. Bianco (L) fallisce un rigore (traversa) nel secondo tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

Semifinali PLAY OFF

1^ Giornata – venerdì 3 maggio 2024

19:30 C.S. PLEBISCITO PD – RAPALLO PALLANUOTO 12-8 (Serie 1-0)

1^ Giornata – sabato 4 maggio 2024

16:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 8-5 (Serie 1-0)

Semifinali PLAY OUT

1^ Giornata – sabato 4 maggio 2024

14:30 BRIZZ NUOTO – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 13-6 (Serie 1-0)

15:00 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – U.S. L. LOCATELLI GENOVA 15-9 (Serie 1-0)

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.