Pallamano, Fasano e Conversano si aggiudicano gara-1 delle semifinali playoff della Serie A Gold

Le gare-1 dei playoff scudetto della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano parlano pugliese. Ecco come sono andate le cose nei primi 60 minuti verso la finalissima tricolore. Nel match tra Alperia Black Devils e Sidea Group Fasano ad imporsi sono stati gli ospiti, con lo score di 23-25. Dopo un primo tempo chiuso sul 10-13, Fasano riesce a rintuzzare la reazione dei padroni di casa imponendosi anche e soprattutto grazie alle 10 reti di Marko Knezevic.

Nel duello fra Conversano e Brixen sono stati i primi a vincere con il punteggio di 36-33. I pugliesi vanno in vantaggio chiudendo il primo tempo sul 18-16 riuscendo a incrementare il gap nella ripresa finendo il lavoro a +3. Decisivi, con il loro apporto offensivo, sono stati Luciano Hugo Scaramelli (9 gol) e Pablo Miguel Marrochi (7 gol), ristabilitosi dopo l’infortunio occorsogli in Nazionale la scorsa settimana.

Si torna in campo, per gara-2, a campi invertiti, il prossimo 23 maggio. Alperia Black Devils e Brixen sono con le spalle al muro: se vorranno continuare ad aspirare allo scudetto dovranno necessariamente vincere, altrimenti ad andare in finale saranno Fasano e Conversano.