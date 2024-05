Nuoto artistico, i convocati dell’Italia per gli Europei. C’è Minisini, Murru rientra dalla maternità

Gli Europei di nuoto artistico andranno in scena a Belgrado (Serbia) dal 10 al 14 giugno. L’Italia si presenterà all’appuntamento con dodici atleti, tra cui spiccano Giorgio Minisini e la rientrante Marta Murru. La 24enne ligure è stata infatti ferma per maternità per oltre un anno ma a tempo di record è rientrata in Nazionale. Nel gruppo guidato dalla DT Patrizia Giallombardo ci saranno anche Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Macino, Filippo Pelati, Sarah Maria Rizea, Carmen Rocchino, Sophie Tabbiani, Flaminia Vernice.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI NUOTO ARTISTICO

Beatrice Andina (RN Savona),Valentina Bisi (Sport Village), Beatrice Esegio (Plebiscito PD), Alessia Macchi (Busto Nuoto), Giorgia Macino (RN Savona), Giorgio Minisini (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Marta Murru (Marina Militare/RN Savona), Filippo Pelati (CN Uisp), Sarah Maria Rizea (RN Savona), Carmen Rocchino (Marina Militare/RN Savona), Sophie Tabbiani (RN Savona) e Flaminia Vernice (RN Savona).