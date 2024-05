Novak Djokovic tranquillizza dopo l’incidente di ieri al Foro Italico

Uno spiacevole fuoriprogramma. Novak Djokovic (n.1 del mondo) ha esordito ieri negli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Il serbo ha affrontato l’estroso mancino francese Corentin Moutet e, dopo un inizio balbettante, si è imposto piuttosto facilmente con il punteggio di 6-3 6-1. Una partita in cui sorrisi non sono mancati visto anche l’episodio che ha riguardato Moutet all’inizio del secondo parziale, quando il transalpino è stato costretto a spegnere il suo cellulare che aveva iniziato a suonare.

Conclusa la sfida, Djokovic si è intrattenuto in campo per un paio di minuti per le interviste di rito e gli autografi con estrema disponibilità. All’uscita dal campo centrale, mentre stava rientrando nel tunnel che lo portava negli spogliatoi, il campione nativo di Belgrado è stato colpito in testa da una borraccia di alluminio. Il n.1 ATP si è accasciato, protetto dagli uomini della sicurezza. Sanguinante al capo, il serbo è stato immediatamente accompagnato in infermeria per ricevere le cure del caso.

Poco dopo è stato chiarito che le sue condizioni non destassero preoccupazioni. Inoltre, è emerso come l’episodio in questione non sia frutto di un gesto volontario, ma di uno sfortunato incidente: la borraccia è scivolata dallo zaino di un tifoso che si sporgeva per chiedere un autografo al campione.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK — Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024

Nella notte è arrivato anche il messaggio su X di Djokovic: “Grazie a tutti per i messaggi e la preoccupazione. È stato un incidente, sto bene e sto riposando in hotel con un impacco di ghiaccio. Ci vediamo tutti domenica“.