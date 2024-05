NBA Playoff 2024: i Timberwolves si portano sul 2-0 nella serie con i Nuggets, Jalen Brunson trascina i Knicks in gara-1 contro i Pacers

Proseguono senza sosta i playoff 2024 della NBA, con due partite andate in scena nella notte tra la Eastern e la Western Conference per le semifinali. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Nella Eastern Conference i New York Knicks rispettano il fattore campo in gara-1 delle semifinali contro gli Indiana Pacers per 121-117. Match equilibrato dopo 12’ (27-24), con Indiana che alza l’intensità nel secondo quarto portandosi anche a +9 prima di rientrare negli spogliatoi (46-55). Nella ripresa la partita rimane sul filo dell’equilibrio, con i Pacers che riescono però a mantenere un piccolo margine di sicurezza alla terza sirena (82-87). Nella frazione decisiva i Knicks si scatenano e tentano il tutto per tutto, piazzando nel finale la zampata che vale la vittoria con Indiana che non riesce a replicare: finisce 121-117 al Madison Square Garden, dove si tornerà giovedì 9 maggio alle 2:00 ora italiana per gara-2. Jalen Brunson si prende la scena con 43 punti, con 25 punti di Donte DiVincenzo e la doppia doppia di Josh Hart (24 punti e 13 rimbalzi) – 23 punti di Myles Turner e 19 di Pascal Siakam tra gli ospiti.

Passando poi alla Western Conference, i Minnesota Timberwolves sorprendono ancora i Denver Nuggets in gara-2 per 80-106 e si portano così sul 2-0 nella serie. La franchigia del Minnesota parte subito forte (20-28), premendo sull’acceleratore nel secondo quarto toccando anche il +28 (33-61) a metà partita. I campioni in carica incassano il colpo senza riuscire a rialzarsi per provare a colmare il gap, con i Timberwolves che non mollano la presa e rimangono a +22 dopo 36’ di gioco (60-82). Nel parziale conclusivo Minnesota amministra l’enorme vantaggio accumulato, con i Nuggets che cedono in casa per 80-106 e si trovano con le spalle al muro: servirà una reazione immediata nella gara-3 in programma sabato 11 maggio alle 3:30 ora italiana a Minnesota, per provare a rialzarsi e continuare la difesa del titolo. 27 punti per Anthony Edwards e 27 punti con 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns decisivi per i Timberwolves, con 20 punti di Aaron Gordon e la tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (16 punti, 16 rimbalzi ed 8 assist) per i Nuggets.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

New York Knicks-Indiana Pacers 121-117 (Knicks avanti 1-0 nella serie)

Western Conference

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 80-106 (Timberwolves avanti 2-0 nella serie)