Tabellone playoff Serie A basket 2024: accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Calendario, date, orari

Si alza il sipario sulla post-season 2023-2024 della Serie A di basket! Le otto migliori squadre classificate al termine delle trenta giornate si incrociano nei quarti di finale a partire da questo weekend, sulla strada verso lo scudetto ed il titolo di Campione d’Italia. La formula prevede le serie al meglio delle cinque gare anche per le semifinali e la finale, con quest’ultima che accorcia rispetto al format della passata stagione quando era al meglio delle sette: la squadra meglio classificata al termine della regular season disputa in casa gara-1 e gara-2, spostandosi poi in trasferta per gara-3 e l’eventuale gara-4 ritornando tra le mura amiche in caso di gara-5.

La Virtus Bologna, prima testa di serie ai playoff, incrocerà l’ottava in graduatoria ovvero la Bertram Derthona Tortona alla terza partecipazione consecutiva alla post-season. Chi prevarrà da questo confronto incrocerà la vincente della sfida tra l’Umana Reyer Venezia (quarta) e l’Unahotels Reggio Emilia. Spostandoci poi dall’altra parte del tabellone ecco il quarto di finale tra i detentori del titolo ovvero l’Olimpia Milano (secondi) e la Dolomiti Energia Trentino. Completa il quadro dei quarti di finale un confronto molto interessante sulla carta tra la Germani Brescia – terza forza del campionato – e la sorprendente Estra Pistoia, con i toscani che da neo-promossi vogliono continuare a stupire dopo aver centrato anche la Final Four di Torino.

I quarti di finale inizieranno sabato 11 e domenica 12 maggio con gara-1 proseguendo poi lunedì 13 e martedì 14 maggio con gara-2, giovedì 16 e venerdì 17 maggio con gara-3, sabato 18 e domenica 19 con l’eventuale gara-4 e lunedì 20 e martedì 21 maggio con l’eventuale gara-5. Le semifinali scatteranno invece venerdì 24 e sabato 25 maggio con gara-1, domenica 26 e lunedì 27 maggio con gara-2, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio gara-3, venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno con l’eventuale gara-4 ed un’ipotetica gara-5 domenica 2 e lunedì 3 giugno. Queste invece le date delle finali Scudetto: gara-1 giovedì 6 giugno, gara-2 sabato 8 giugno, gara-3 martedì 11 giugno, eventuale gara-4 giovedì 13 giugno e la gara-5 decisiva da disputare domenica 16 giugno se necessaria. Da definire invece ancora gli orari dettagliati delle partite – a cominciare da quelli delle imminenti gare-1, che verranno resi noti a breve dalla Lega Basket.

PLAYOFF SERIE A BASKET 2024: IL TABELLONE

Quarti di finale

Virtus Segafredo Bologna (1) – Bertram Derthona Tortona (8)

Umana Reyer Venezia (4) – Unahotels Reggio Emilia (5)

A|X Armani Exchange Olimpia Milano (2) – Dolomiti Energia Trentino (7)

Germani Brescia (3) – Estra Pistoia (6)

Semifinali

Vincente Virtus Bologna-Tortona vs. vincente Venezia-Reggio Emilia

Vincente Olimpia Milano-Trento vs. vincente Brescia-Pistoia

Finale

Vincente Semifinale n.1 vs. vincente semifinale n.2

PLAYOFF SERIE A BASKET 2024: IL CALENDARIO

(Serie al meglio delle cinque partite per quarti di finale, semifinali e finale)

Quarti di finale

Gara-1: Sabato 11 e domenica 12 maggio

Gara-2: Lunedì 13 e martedì 14 maggio

Gara-3: Giovedì 16 e venerdì 17 maggio

Ev. gara-4: Sabato 18 e domenica 19 maggio

Ev. gara-5: Lunedì 20 e martedì 21 maggio

Semifinali

Gara-1: venerdì 24 e sabato 25 maggio

Gara-2: domenica 26 e lunedì 27 maggio

Gara-3: mercoledì 29 e giovedì 30 maggio

Ev. gara-4: venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno

Ev. gara-5: domenica 2 e lunedì 3 giugno

Finale

Gara-1: giovedì 6 giugno

Gara-2: sabato 8 giugno

Gara-3: martedì 11 giugno

Ev. gara-4: giovedì 13 giugno

Ev. gara-5: domenica 16 Giugno

