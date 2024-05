MXGP, Jorge Prado cerca conferme in Francia dopo il sorpasso su Tim Gajser

Prosegue senza soluzione di continuità l’avvincente Mondiale MXGP 2024. Dopo il fine settimana del Gran Premio di Galizia, la stagione del motocross si sposta di qualche centinaio di chilometri, dato che il calendario proporrà il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del campionato.

Si gareggerà sul tracciato di St Jean d’Angely e si annuncia una nuova tappa quanto mai interessante. L’equilibrio in vetta alla classifica generale è notevole e la tappa spagnola ha riproposto sugli scudi il campione in carica, Jorge Prado, che ha saputo sfruttare la gara di casa (è nativo proprio di Lugo) per tornare al comando delle operazioni.

Il Mondiale MXGP 2024 sbarca in Francia con una situazione davvero interessante. In prima posizione c’è, come detto, Jorge Prado con 298 punti (bottino pieno nella prova galiziana) con 2 lunghezze di margine su Tim Gajser, mentre è terzo a 31 punti di distacco il francese Romain Febvre. Quarta posizione per Jeffrey Herlings, sempre più in forma dopo il lungo stop (-52 punti), infine è quinto il lettone Pauls Jonass con un divario di 81 punti.

Passando al fronte italiano, cosa dovremo aspettarci dall’appuntamento di St Jean d’Angely? Dopo il lungo stop per infortunio, Mattia Guadagnini sembra essere tornato in forma con una prova di spessore in Galizia, quindi Andrea Bonacorsi cercherà di tornare ai fasti di Agueda, mentre Ivo Monticelli appare ancora alla ricerca del miglior feeling con la sua moto in questo avvio di campionato.