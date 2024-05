Mountain bike: a Nove Mesto vince Pauline Ferrand Prevot, ottava e nona Berta e Seiwald

Terza tappa per le World Series di mountain bike, primo appuntamento europeo in quel di Nove Mesto in Repubblica Ceca. Nella prova olimpica del cross country al femminile ad imporsi è la campionessa del mondo in carica, la transalpina Pauline Ferrand Prevot.

Un vero e proprio dominio per la francese che sulle sei tornate non ha lasciato veramente spazio alle rivali: alle sue spalle infatti c’è la statunitense Haley Betten, lontana oltre un minuto. Completa il podio invece l’elvetica Alessandra Keller, a 1’31”.

Ci si aspettava qualcosa di più dall’olandese Puck Pieterse, solo quarta, mentre nella top-5 troviamo anche l’austriaca Lara Stigger.

In casa Italia buone performance per Martina Berta e Greta Seiwald che chiudono entrambe in top-10, rispettivamente all’ottavo e al nono posto. Diciottesima Chiara Teocchi, ventesima Giada Specia, 55ma Giorgia Marchet, 63ma Eva Lechner.