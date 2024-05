MotoGP, Marc Marquez al Montmelò può passare dal ruolo di “terzo incomodo” a quello di vero pretendente al titolo

Indipendentemente da ciò che accadrà da qui a novembre, il 2024 passerà agli archivi come la miglior stagione di Marc Marquez dal 2021 in poi. Sono bastati due mesi in sella a una Ducati per conseguire risultati più pesanti di tutti quelli assommati a bordo di una Honda nei due anni precedenti. Considerata l’indole del trentunenne iberico, c’è però da scommettere che non si accontenterà di così poco.

Ad Austin, El Trueno de Cervera è caduto subito dopo aver preso il comando. A Jerez de la Frontera e Le Mans si è invece attestato alla piazza d’onore. In entrambi i casi è emerso nella seconda parte di gara. In Andalusia MM93 si è inchinato a Francesco Bagnaia dopo qualche scenica scaramuccia che non ha mai davvero infastidito Pecco, nella Loira non ha mai rappresentato un pericolo per Jorge Martin.

Però, l’astronave Marquez (per quanto ammaccata e segnata da anni di battaglie), è tornata a orbitare attorno al pianeta vittoria. Non appare più una questione di “se”, bensì di “quando” sarà in grado di atterrare su di esso. Dai e dai, Marc ricomincia a essere “sempre lì”. Non ha ancora dimostrato di potersi imporre con le proprie forze, ma le opportunità non mancheranno.

Ovviamente, sarebbe una storia degna di un film vincere per la prima volta con Ducati proprio nella vera gara di casa. Il passaporto sarà anche spagnolo, ma solo perché la Catalogna non è una nazione indipendente. El Trueno de Cervera non ha un grandissimo rapporto con il Montmelò, poiché anche negli anni d’oro si è sovente dovuto accontentare di piazzamenti.

Tuttavia, le affermazioni sono datate 2014 e 2019. Chissà che il metronomo non possa fare “tac” per la terza volta, a distanza di cinque anni, come accaduto un lustro fa. Se questo dovesse accadere, Marquez andrebbe a cambiare il proprio status nella rincorsa al titolo iridato 2024. Se al momento è il terzo incomodo, primeggiare domenica lo eleverebbe sullo stesso piano di Martin e Bagnaia.