MotoGP, Jorge Martin: “Io, Bagnaia e Marquez siamo vicini come livello, ci giocheremo noi il Mondiale”

Il lungo fine settimana del Gran Premio d’Italia 2024 si è aperto al Mugello per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, riservata in questo caso ai primi tre della classifica generale del Mondiale. Jorge Martin, leader della graduatoria e candidato principale alla promozione nel team ufficiale Ducati per il 2025, ha parlato così alla vigilia delle prime prove libere sulla pista toscana.

“Sarà un weekend molto importante, è il Gran Premio di casa del mio team e della Ducati. Voglio migliorare il risultato del Montmelò, non è stato un weekend semplice ma sono riuscito a progredire dal sabato alla domenica arrivando vicino alla vittoria. Pecco però è stato superbo e ha gestito la gara molto meglio di me. L’anno scorso sono arrivato 2° al Mugello, quindi spero di potermi avvicinare ancora di più a Pecco che è il favorito”, esordisce lo spagnolo del Team Pramac in conferenza.

Sugli avversari che teme maggiormente nella corsa al titolo: “Il campionato è ancora molto lungo, noi tre (gli altri due sono Marquez e Bagnaia, ndr) siamo vicini in termini di prestazioni. Sarà tra di noi la battaglia. Ci sono stati alcuni altri piloti che si sono giocati le vittorie, ma non sono costanti. Io riesco a essere veloce un po’ ovunque, questo è il mio punto di forza e spero che dia i suoi frutti”.

Sulle indiscrezioni di mercato che lo vedrebbero in pole position per la promozione nel team factory Ducati: “I media e la stampa si nutrono di speculazioni, bisogna accettarlo. Il mio lavoro è guidare, quindi mi concentrerò su questo. Poi lunedì o martedì ci sarà tempo per parlare e vedremo cosa accadrà. Voglio concentrarmi solo su quello che posso controllare, ovvero le corse. La lotta fuori dalla pista riguarda di più il mio team, specialmente il mio manager. Non ho soltanto un’opzione”.