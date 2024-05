MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Barcellona. Nessun acuto ed il fresco ricordo di un grave incidente

Questo fine settimana il Motomondiale farà tappa nei pressi di Barcellona e per la precisione al circuito di Montmelò in occasione del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto appuntamento della stagione. Osservato speciale in chiave azzurra Francesco Bagnaia, che proverà a riscattare il deludente ultimo round di Le Mans per neutralizzare il tentativo di fuga iridata da parte di Jorge Martin (distante adesso 38 punti).

Per riuscirci Pecco dovrà però invertire un trend particolarmente negativo sulla pista catalana, in cui non è mai riuscito a salire sul podio. Nelle sue quattro apparizioni in Moto3 ha archiviato come miglior risultato un 10° posto nel 2014, ma anche nel suo biennio d’oro in Moto2 tra il 2017 ed il 2018 ha fatto tanta fatica al Montmelò raccogliendo un 13° ed un 8° posto.

Il copione non è poi cambiato drasticamente nella classe regina, con una caduta nel 2019 ed una discreta sesta posizione nel 2020 con la Ducati del Team Pramac. Weekend molto complicato con il team ufficiale di Borgo Panigale nel 2021, in cui non è andato oltre una modesta settima piazza, mentre ci sono tanti rimpianti per le ultime due edizioni del GP catalano.

Nel 2022, dopo aver trionfato al Mugello, si era qualificato in prima fila a Barcellona ma la sua gara è finita dopo poche centinaia di metri venendo coinvolto in un incidente innescato dalla caduta di Nakagami in curva 1. Primo giro fatale anche nel 2023, con Bagnaia che scattava dalla pole position (aveva chiuso 2° nella Sprint del sabato) ed era al comando in uscita dalla chicane 1-2 quando è stato vittima di un violento high-side venendo poi colpito alla gamba destra quando era già a terra dalla KTM di Binder. Un crash spaventoso ed estremamente pericoloso, che si risolse fortunatamente senza fratture per il torinese.