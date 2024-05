MotoGP, Enea Bastianini: “Sono contento del passo, ma il time-attack è stato più difficile del previsto”

Segnali positivi ma risultato finale negativo per Enea Bastianini al termine del venerdì di Le Mans, in occasione del quinto round stagionale del Mondiale MotoGP 2024. Il romagnolo del team Factory Ducati ha trovato subito un bel feeling mettendo in evidenza un passo estremamente competitivo, tuttavia nel time-attack delle pre-qualifiche pomeridiana non è stato altrettanto efficace ed una caduta all’ultimo giro lo ha estromesso di fatto dalla top10 che valeva la qualificazione diretta in Q2.

“È un peccato. Diciamo che non mi sono trovato bene con la media davanti, quindi l’ho dovuta togliere subito. Ho messo la dura per vedere se le cose andavano meglio, ma a quel punto non ce l’avevamo per il time-attack perché non ne avevamo scaldata un’altra. Quindi ho dovuto farlo con la soft ed è stato più difficile del previsto“, racconta il pilota italiano a fine giornata (fonte: Motorsport.com).

“Sul ritmo sono contento. Nonostante avessi avuto un feeling migliore alla mattina, anche nel pomeriggio sono sempre stato nei primi cinque. Siamo sempre veloci e ogni giro prendevo un po’ più di confidenza, quindi in generale posso essere contento della giornata, ma essere fuori di 10 millesimi fa un po’ inca**are“, prosegue ‘Bestia’ al termine della sessione pomeridiana.

Sulle prospettive in vista del Q1 di domattina, in cui dovrà vedersela anche con Binder e Marc Marquez: “Sarà intenso. Sicuramente è sempre meglio entrare in Q2 al venerdì, però la velocità non ci manca, quindi vediamo di far andare tutto secondo i piani e credo che riusciremo a passare. Ovvio che la posizione di partenza conta, quindi bisogna assolutamente partire davanti. Oggi ci siamo messi un po’ in difficoltà, ma se domani siamo bravi a fare una buona qualifica, credo che ce la possiamo giocare in gara“.