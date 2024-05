MotoGP, Enea Bastianini: “Non posso essere contento per il 4° posto. Il long lap penalty ha rovinato tutto”

Enea Bastianini chiude con il quarto posto il suo Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido tracciato di Le Mans, la gara va a Jorge Martin che consolida la sua leadership in campionato con un vantaggio di 446 millesimi su Marc Marquez e 585 su Francesco Bagnaia. Quarta posizione per Enea Bastianini a 2.2, quinta per Maverick Vinales a 4.0, quindi sesto Fabio Di Giannantonio a 9.4, settimo Franco Morbidelli a 9.8, ottavo Brad Binder a 10.3, nono Aleix Espargarò a 11.3, quindi decimo Alex Marquez a 13.4.

Al termine della gara sul tracciato della Sarthe il pilota romagnolo ha raccontato quanto avvenuto dal suo punto di vista: “Non posso essere contento. Potevo fare molto di più e per questo sono amareggiato. La velocità non mi mancava per cui penso mi sia sfuggito qualcosa dalle mani. Dopodiché è arrivato quel maledetto long lap penalty che mi ha rovinato tutto”. (Fonte: Sky sport).

Il pilota soprannominato “La Bestia” dice la sua su quanto avvenuto: “Se rifarei la manovra su Aleix Espargarò? Io volevo passare. Avevo fretta e vedevo che davanti avevano iniziato a spingere di più. Era il momento per attaccare. Non avevo studiato troppo i movimenti dello spagnolo per cui appena ho potuto sono andato dentro ma, come spesso mi capita, faccio fatica a rallentare da dritto. Sono andato lungo. Ero pronto a farlo ripassare, l’ho cercato con lo sguardo, ma non c’era più. Non pensavo certo al long lap penalty”.

Ultima battuta sul futuro: “Là davanti eravamo tutte Ducati. Stiamo facendo qualcosa di meraviglioso, ma ha vinto il mio rivale diretto per il sedile nel team ufficiale nel 2025. Peccato perché potevo fare di più”.