MotoGP, Aleix Espargarò: “Ho spinto a tutta per provocare l’errore di Bagnaia e alla fine ho avuto ragione”

Aleix Espargarò continua a vivere un sogno in questo fine settimana del GP della Catalogna a Barcellona: dopo la pole il pilota Aprilia di Granollers, che ha annunciato il ritiro a fine stagione, vince la Sprint Race sul tracciato di casa dopo che aveva vinto sia Sprint che gara l’anno scorso. L’iberico ha approfittato al meglio dell’ingenua caduta di Bagnaia all’ultimo giro.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È bello stare davanti e andare forti e lottare per la vittoria come ho fatto oggi. Nella Sprint poi bisogna utilizzare la testa, non forzare e stare attenti. Sapevo di poter avere un buon ritmo, di girare sull’1:39 basso. Tutti gli altri tenevano questo passo all’inizio della gara, ma sapevo poi che avrebbero dovuto mollare. Così poi ho passato Acosta e Martin, poi ho preso Pecco e la pressione della gomma anteriore era eccessiva”.



“Ho continuato a spingere nella speranza dell’errore e l’errore alla fine è arrivato. Bagnaia e Acosta per me stavano esagerando troppo ed entravano troppo forte, poi Pedro me l’ha confessato anche dopo la gara. Ho perso l’occasione per passare inizialmente Pecco, ma poi ha sbagliato, comunque è andato fortissimo e oggi probabilmente meritava la vittoria. Le Aprilia in questo fine settimana sono andate fortissimo, basti vedere quello che ha fatto Raul Fernandez. Domani penso che sarà difficile andare con le soft al posteriore”.