Moto3: ancora un record per David Alonso al Mugello. L’iberico domina la FP1, bene Lunetta

Continua la cavalcata di David Alonso al Mugello. Il pilota colombiano infatti dopo aver dominato la FP di questa mattina si è imposto anche nella FP1 migliorando ulteriormente il record della pista al GP d’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3.

Altra prestazione sublime per il centauro in forza alla CFMOTO Aspar Team che, a seguito di un bel duello a colpi di record con Collin Veijer (che aveva precedentemente segnato 1:55.207) ha messo a referto un nuovo primato scendendo per la prima volta nella classe più leggera sotto quota 55 sul tracciato italiano, stampando 1:54.671.

Mezzo secondo il distacco da Veijer (Liqui Moly Husqvarna), il quale si è dovuto accontentare di un gap di +0.536 precedendo la MT Helmets di Ryusei Yamanaka, sul gradino più basso del podio a +0.697 nonché ultimo pilota ad essere sceso sotto quota 55.

Bene poi Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che, con un ritardo di +1.417, ha superato un ottimo Luca Lunetta (SIc58 Squadra Corse), quinto con +1.472 davanti alla MT Helmets di Ivan Ortolà (+1.489), alla MTA Team di Stefano Nepa (+1.553), alla BOE Motorsport di Joel Kelso (+1.566), alla Leopard Racing di Adrian Fernandez (+1.620) e ala Liqui Moly Husqvarna di Jacob Roustone (+1.626). Dentro per un soffio poi Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse), tredicesimo con +1.877.

Parte in salita invece il diretto avversario di Alonso, ovvero Daniel Holgado che, in sella alla sua Red Bull GasGas, non è andato oltre la diciassettesima piazza con +2.191. Da citare poi Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), diciannovesimo con +2.343, mentre Riccardo Rossi (CIP Green Power) e Nicola Carraro (MTA Team) sono al ventiduesimo e al ventitreesimo posto.