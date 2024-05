Niente Olimpiadi per Frank Chamizo: “No baguette…Era difficile qualificarsi due volte”

Niente da fare per Frank Chamizo. Il lottatore italiano medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 non sarà della partita alla rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Il responso, purtroppo, è arrivato in occasione della giornata di ieri al torneo di qualificazione olimpica su base mondiale della lotta in scena a Istanbul.

Una giornata davvero faticosissima per l’azzurro che, dopo aver gettato il cuore oltre l’ostacolo vincendo in rimonta la sfida contro Lu ed essersi imposto su Toktomambeto, ha dovuto cedere il passo al russo (da poco naturalizzato albanese) Valiev in occasione dei quarti di finale.

La sconfitta, come logico che sia, ha gettato nello sconforto il nostro lottatore, il quale ha lasciato un commento telegrafico, seppur esemplificativo, sul suo profilo ufficiale Instagram: “No baguette!! Era difficile qualificarsi due volte..Vi voglio bene tutti, il mio cuore è in lacrime“, queste le parole di uno sconsolato Chamizo. Il riferimento è chiaramente allo scandalo che lo ha coinvolto a Baku, quando fu privato della vittoria per un controverso giudizio arbitrale.

