LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2024 in DIRETTA: gara-1 finale in tempo reale

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-1 della finale Scudetto del massimo campionato italiano di basket femminile. Dopo due stagioni sarà di nuovo il derby veneto ad assegnare il tricolore.

Dopo due anni consecutivi di sfide tra Schio e Virtus Bologna, con la compagine vicentina vincente in entrambe le occasioni, sarà di nuovo una sfida tutta veneta ad assegnare lo Scudetto. L’Umana Reyer Venezia è stata l’unica squadre in grado di interrompere lo strapotere del Famila, campione d’Italia in quattro degli ultimi cinque campionati fatta eccezione per la stagione 2020-2021, quando a salire sul gradino più alto del basket femminile italiano fu proprio Venezia.

Percorso netto per entrambe le squadre fino a questo punto con Schio in grado di superare San Martino ai quarti e Ragusa in semifinale con Venezia a rispondere avendo la meglio di Oxygen Roma all’esordio nei playoff per poi imporsi su Campobasso al fine di ottenere la qualificazione per la serie finale dove la squadra di coach Mazzon potrà contare sul vantaggio del fattore campo in virtù della vittoria della regular season (arrivata solo grazie alla differenza canestri).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-1 della serie della finale Scudetto del campionato di Serie A1 di basket femminile. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 21.00 al Palasport “Taliercio” di Venezia Mestre, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.