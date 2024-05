Hockey ghiaccio: quarta vittoria consecutiva per la Svizzera ai Mondiali 2024, ok la Slovacchia

Volge al termine la quinta giornata di gare in Repubblica Ceca, Paese che sta ospitando i Campionati Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio. Un day 5 contrassegnato dall’ennesima ottima prestazione della Svizzera che, contro la Gran Bretagna, ha trovato la quarta vittoria consecutiva, consolidando la vetta nel raggruppamento A a punteggio pieno.

Un match in scioltezza quello degli elvetici, risolto con un netto 3-0 che mette nei guai la compagine britannica, ancora a secco di vittorie e relegata nei bassifondi della classifica a zero punti.

Bene poi i padroni di casa della Repubblica Ceca, ritornati definitivamente in carreggiata dopo il K.O ai rigori proprio contro la Svizzera regolando la Danimarca per 7-4. Un risultato che vale la seconda posizione con nove punti, in attesa del match di domani del Canada (al cospetto della Norvegia).

Nel girone B tutto facile per la Germania, squadra che ha letteralmente passeggiato con il Kazakistan imponendosi con un netto 8-1. Successo netto anche per la Slovacchia, adesso seconda con otto punti dietro la capolista Svezia dopo aver regolato la Polonia per 4-0. Domani, giovedì 16 maggio, si svolgeranno Finlandia-Austria, Kazakistan-Svezia, Canada-Norvegia e Stati Uniti-Francia.