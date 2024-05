LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: i magiari si impongono all’overtime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.01 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

Nell’ultimo match in programma domani contro la Corea del Sud, l’Italia dovrà vincere evitando i supplementari, confidando che la Slovenia faccia lo stesso con l’Ungheria oppure che l’Ungheria perda ai supplementari o ai rigori e la Romania vince nei regolamentare con il Giappone.

21.59 Arriva dunque la seconda sconfitta consecutiva per l’Italia dopo quella con la Slovenia, con il punto conquistato che permette però agli azzurri di mantenere vive le speranze promozione.

1’06” Goal dell’Ungheria, arriva purtroppo il goal di Varga che consegna due punti ai magiari. Italia-Ungheria 2-3.

1’39” Ancora Balizs a salvare su Salinitri dopo un palo dell’Ungheria, finale al cardiopalma.

2’29” CATENACCI! Occasionissima Italia con Balizs che salva sul 7 azzurro.

INIZIA IL TEMPO SUPPLEMENTARE!

21.50 E’ dunque 2-2 tra Italia e Ungheria al termine del tempo regolamentare, si andrà dunque all’overtime che aveva portato bene agli azzurri nel match con il Giappone.

FINISCE IL TERZO PERIODO! SI VA ALL’OVERTIME!

2’45” Attacca l’Italia quando mancano una manciata di minuti alla fine del tempo regolamentare.

7’00” Conclusione dalla distanza di Larkin che non trova la gabbia.

9’57” Conclusione dalla distanza di Pietroniro controllata da Balizs.

10’51” Grande intervento di Clara che salva su un batti e ribatti ungherese.

12’39” Attaccano ora gli azzurri sulle ali dell’entusiasmo della “Sparkasse Arena” di Bolzano.

16’07” Tap-in vincente del capitano del Bolzano dopo una respinta di Balizs sulla conclusione di Frigo. Italia-Ungheria 2-2.

16’12” FRAAAAAAAAAAAAAAAANKKKKKKKKKKK!!!!!! ARRIVA SUBITO IL PAREGGIO DELL’ITALIA!

17’17” Goal dell’Ungheria, dopo un’ottima partenza l’Italia subisce il goal di Mihaly pagando a carissimo prezzo un’errore in costruzione. Italia-Ungheria 1-2.

18’47” MANTENUTO! Iniziativa personale del 9 che trova la gran risposta di Balizs.

21.16 INIZIA IL TERZO PERIODO!

21.01 Dopo il vantaggio di Sopron l’Italia trova il pareggio nel finale con Pietroniro riuscendo a capitalizzare una situazione di power-play.

FINISCE IL SECONDO PERIODO! ITALIA-UNGHERIA 1-1.

1’00” L’Italia riesce finalmente a capitalizzare una superiorità numerica con Pietroniro che batte Balisz dalla media su assist di Trivellato.

1’04” PIETRONIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! PAREGGIO ITALIA!

1’33 Power-play per l’Italia in questo finale di secondo periodo, serve capitalizzare.

2’57” DE LUCA! Tentativo dalla media del 29 che trova l’ennesima risposta di Balizs.

4’17” Doppia penalità Sebok-Purseller, si giocherà in cinque contro cinque.

6’33” Possesso Italia ora, provano a reagire gli uomini di coach Pelino.

9’34” Goal dell’Ungheria, arriva purtroppo il vantaggio ospite con un’inziativa personale di Sofron. Italia-Ungheria 0-1.

11’19” Proseguono le provocazioni degli ungheresi…

12’17” SALINITRI! Ennesimo grande intervento di Balizs che sta tenendo in piedi l’Ungheria.

12’29” Power-play per l’Italia.

13’43” CATENACCI! Occasionissima Italia con Balizs che salva sul tap-in del 7 azzurro.

15’00” Partita tesa a Bolzano, adesso l’Italia non deve farsi trascinare nella trappola ungherese.

16’53” SALINITRI! Conclusione dell’azzurro respinta da Balizs.

18’45” Sembra essersi ripreso Trivellato dopo la carica subìta.

18’46” Nasce un nuovo parapiglia in campo mentre entra la barella in campo per Trivellato.

18’56” Trivellato a terra dopo un colpo subito.

INIZIA IL SECONDO PERIODO!

20.04 Si chiude il primo tempo a Bolzano con il punteggio fermo sullo 0-0.

FINISCE IL PRIMO PERIODO! ITALIA-UNGHERIA 0-0.

2’57” Conclusione centrale di Seed controllata da Balizs.

3’48” Escono indenni gli azzurri dall’inferiorità numerica.

5’00” Power-play per l’Ungheria.

7’21” Nervi tesi in questo momento a seguito di una spinta di Sebok ai danni di Marchetti.

9’09” Non riesce a trovare occasioni concrete la squadra di Pelino con l’Ungheria ben piazzata.

11’52” Altra penalità per gli ungheresi e dunque nuovo power-play da sfruttare per l’Italia.

14’18” Si chiude la superiorità numerica per un’Italia che ha approcciato bene il match.

15’44” Iniziativa personale di Frigo che non riesce però a concludere.

16’52” Penalità per Varga, primo power-play da giocare per l’Italia.

SI PARTE!

19.25 Squadre sul ghiaccio, tra pochissimo si parte.

19.20 Dopo le vittorie con Romania e Giappone per l’Italia è arrivato lo stop con la Slovenia mercoledì con gli azzurri chiamati dunque stasera ad un match da dentro o fuori per la promozione alla “Sparkasse Arena” di Bolzano.

19.15 Un quarto d’ora all’inizio del match, questi gli schieramenti, Italia: Clara, Seed, Trivellato, Marchetti, Frank. Kostner; Ungheria: Balizs, Hadobas, Stipsicz, Sofron, Hari, Varga.

19.10 Sfida da dentro o fuori per il Blue Team di coach Pelino in chiave promozione in Top Division, alla quale accederanno le prime deu del girone che vede ora al comando Slovenia e Ungheria con 6 punti seguita dall’Italia a quota 5.

19.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, quarta giornata della Prima Divisione dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2024.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, match valido per la quarta giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024. Match cruciale per gli azzurri in chiave promozione.

Dopo le vittorie con Romania e Giappone è arrivata la prima sconfitta per l’Italia di coach Pelino che mercoledì ha ceduto 2-0 alla Slovenia sul ghiaccio di Bolzano. A decidere il match sono stati i goal di Kicar e Kuralt che hanno portato la compagine slava al primo posto della classifica con 6 punti, proprio alla pari dell’Ungheria, sconfitta invece 2-1 dalla Romania, risultato quest’ultimo ottimale per gli azzurri.

Dopo tre giornate l’Italia è attualmente terza a quota 5, motivo per cui la sfida di stasera risulterà con molte probabilità cruciale in chiave promozione in Top Division, alla quale accederanno soltanto le prime due classificate del raggruppamento. Non sarà un compito facile stasera quello degli azzurri che saranno chiamati a ritrovare quella intesa e velocità di esecuzione mancati nell’ultima uscita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, quarta giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024. Il primo disco del match si muoverà alle ore 19.30 alla “Sparkasse Arena” di Bolzano che cercherà di spingere gli azzurri verso la vittoria. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.