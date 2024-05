Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per la finale a squadre degli Europei: i terzetti delle Fate

L’Italia si presenterà alla Fiera di Rimini per essere assoluta protagonista nella finale a squadre degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Le Fate scenderanno in pedana domenica 5 maggio (ore 15.00) per andare a caccia del terzo titolo della propria storia dopo quelli del 2005 e del 2022, con l’obiettivo di migliorare l’argento conquistato dodici mesi fa ad Antalya. Le azzurre hanno ottenuto il miglior punteggio in qualifica e hanno rifilato quattro lunghezze di distacco dalla Gran Bretagna, ma si ripartirà da zero.

Il DT Enrico Casella ha svelato la formazione per l’atto conclusivo del team event, la prova che misura la caratura e la forza del movimento ginnico di un intero Paese. Ricordiamo che si compete con la spietata formula del 5-3-3: ogni formazione schiera cinque ginnaste, tre salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica generale, non ci sarà la possibilità di effettuare scarti e ogni errore si pagherà a caro prezzo.

L’Italia incomincerà la propria avventura al volteggio schierando Manila Esposito, Alice D’Amato e Angela Andreoli. Alle parallele asimmetriche sarà sempre la campana, fresca Campionessa d’Europa all-around, ad aprire la rotazione seguita da due specialiste di razza come Alice D’Amato ed Elisa Iorio. Alla trave la nostra Nazionale potrà fare affidamento su big assolute sui 10 cm come Andreoli, Esposito e D’Amato. Chiusura al corpo libero con Esposito, Iorio e Andreoli. Ovviamente l’Italia deve fare a meno di Asia D’Amato, infortunatasi nel turno preliminare.

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

VOLTEGGIO: Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio.

TRAVE: Angela Andreoli, Manila Esposito, Alice D’Amato.

CORPO LIBERO: Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli.