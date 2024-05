LIVE Fiorentina-Club Brugge, Conference League 2024 in DIRETTA: andata della semifinale al ‘Franchi

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Club Brugge, match valido per le semifinali di andata della UEFA Conference League 2023-2024. La squadra di Vincenzo Italiano vuole ipotecare la seconda finale consecutiva al “Franchi”.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si gioca la gara più importante della propria stagione fino a questo punto, con un campionato al quale ai viola resta ormai poco da chiedere la Conference League si è tramutata nel principale obiettivo della compagine toscana, che andrà a caccia della seconda qualificazione consecutiva in finale dopo la sconfitta dello scorso anno per mano del West Ham.

Vincenzo Italiano proverà a chiudere il proprio triennio a Firenze con la conquista di un trofeo che la Fiorentina non alza ormai dalla stagione 2000-2001 (quella della Coppa Italia superando in finale il Parma con Roberto Mancini in panchina). Il tecnico nativo di Karlsruhe andrà in scadenza di stagione e pare intenzionato ad aprire un nuovo ciclo altrove (Napoli e Torino le piazze più accreditate per accogliere l’ex centrocampista di Verona e Chievo).

Fiorentina-Club Brugge, semifinale di andata della UEFA Conference League 2023-2024. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.00 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.