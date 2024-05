Calcio, Roma ko all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen. Pari dell’Atalanta a Marsiglia in Europa League

Serata di Europa League per Roma e Atalanta, impegnate nei match d’andata delle semifinali della competizione per club a livello continentale. All’Olimpico, la squadra di Daniele De Rossi ospitava la formazione che ha vinto il titolo in Germania, ovvero il Bayer Leverkusen. Una compagine, allenata da Xabi Alonso, che ha confermato quanto si pensava alla vigilia.

I tedeschi, infatti, si sono imposti 2-0 e hanno posto un mattone importante per la qualificazione all’atto conclusivo. Due reti per tempo tra le fila degli ospiti: al 28′ è stato il teutonico Florian Wirtz a sbloccare il risultato, mentre al 73′ è stata la volta di Robert Andrich. Roma che ha creato delle occasioni importanti sul finire della partita per accorciare le distanze, ma prima Azmoun e poi Abraham non sono stati concreti come avrebbero dovuto essere. Servirà un miracolo ai ragazzi di De Rossi tra 7 giorni.

Discorso, invece, ancora aperto per la Dea che ha affrontato in Francia il Marsiglia. Il solito Gianluca Scamacca si è fatto trovare pronto in zona gol e ha realizzato all’11’ la rete del vantaggio atalantino. La gioia però è durata poco perché 9′ più tardi i transalpini sono pervenuti al pareggio grazie al congolese Chancel Mbemba. Per gli orobici vi sarà la possibilità di giocarsi l’accesso alla Finale di Europa League tra le mura amiche, potendo partire da un risultato utile ottenuto in trasferta.