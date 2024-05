LIVE Atalanta-Marsiglia, Europa League 2024 in DIRETTA: è caccia ad una storica finale

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Marsiglia, semifinale di ritorno della UEFA Europa League 2023-2024. Appuntamento con la storia per la squadra di Gian Piero Gasperini che davanti ai propri tifosi va a caccia di una storica finale.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini gioca la gara più importante della sua stagione al “Gewiss Stadium” andando alla ricerca della qualificazione alla prima finale europea della storia del club bergamasco. Si riparte dall’1-1 dell’andata al “Velodrome” con Mbemba a rispondere all’iniziale vantaggio di Scamacca. Sarà un’Atalanta che potrà contare sull’apporto del proprio pubblico per cercare una qualificazione che appare in ogni caso alla portata dei nerazzurri.

Reduce dalla vittoria in casa della Salernitana nell’ultimo turno l’Atalanta si prepara ad affrontare un Marsiglia protagonista sino a qui di una stagione leggermente al di sotto delle aspettative per quanto riguarda il campionato nazionale. La squadra di Jean-Louis Gasset occupa infatti attualmente in nono posto della classifica di Ligue 1 e ha posto l’Europa League come obiettivo principale per salvare l’annata.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, De Roon, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All.: Gasperini.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit, Sarr; Aubameyang. All.: Gasset.

