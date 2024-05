Judo, tris di Grigalashvili e primo titolo iridato per Van Lieshout nel day-3 dei Mondiali

Si è appena concluso il Final Block della terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in programma sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Day-3 con due sole categorie di peso impegnate, la -63 kg femminile e la -81 kg maschile, mentre tra mercoledì e giovedì verranno assegnati complessivamente sei titoli individuali (venerdì infine la chiusura con il Team Event).

Nessun atleta italiano in gara oggi è riuscito a raggiungere le fasi finali, con Antonio Esposito eliminato agli ottavi e Savita Russo e Flavia Favorini uscite di scena nei primi due turni. La selezione azzurra resta dunque ferma alle due medaglie ottenute nella giornata inaugurale della manifestazione da Odette Giuffrida (oro nei -52 kg) e Assunta Scutto (argento nei -48 kg), con la concreta possibilità di provare ad incrementare il bottino nei prossimi giorni.

Dopo la doppietta mondiale a livello juniores 2021-2022 ed il bronzo senior di Doha 2023, la ventunenne olandese Joanne Van Lieshout si laurea Campionessa del Mondo assoluta nei -63 kg sconfiggendo in finale per waza-ari la polacca Angelika Szymanska e confermandosi una delle stelle emergenti più interessanti del judo internazionale. Podio completato in terza posizione dalla kosovara Laura Fazliu e dalla leggenda francese Clarisse Agbegnenou, che raggiunge così quota 9 medaglie in carriera ai Mondiali.

Nella gara maschile dei -81 kg ha trionfato il grande favorito della vigilia Tato Grigalashvili, che colleziona la terza affermazione iridata consecutiva e resta imbattuto nel 2024 dopo aver vinto anche gli Europei di Zagabria, regolando nell’atto conclusivo per waza-ari il russo Timur Arbuzov e proiettando la sua Georgia attualmente in vetta al medagliere della kermesse con 2 titoli. Bronzo per il sud coreano Joonhwan Lee e per il tagico Somon Makhmadbekov.