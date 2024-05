Jacobs non al meglio a Roma? Tosse e allergia. Mei: “Meglio qui che alle Olimpiadi”

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri al Roma Sprint Festival. Il Campione Olimpico si è imposto allo Stadio dei Marmi con il tempo di 10.07 (1,1 m/s di vento a favore), avendo la meglio nell’intenso duello con Chituru Ali (10.11) e offrendo un segnale importante quando mancano tre settimane agli Europei di Roma. Il velocista lombardo ha abbassato di quattro centesimi il crono siglato a Jacksonville in occasione del suo esordio stagionale, faticando in partenza ma distinguendosi in un buon lanciato.

Sembrano esserci degli importanti margini di miglioramento, soprattutto in uscita dai blocchi di partenza. L’auspicio è di vederlo più vicino ai dieci secondi netti in occasione delle prossime due uscite (a Ostrava il 28 maggio e a Oslo il 30 maggio) e in crescendo di forma in avvicinamento ai grandi eventi dell’estate. Una volta tagliato il traguardo, però, Marcell Jacobs ha iniziato a tossire e si è anche chinato, toccandosi gli arti inferiori.

Il Messia dell’atletica tricolore ha impiegato qualche minuto per placare l’attacco di tosse e per recarsi ai microfoni di Sky, dove ha spiegato quello che gli è successo: “Da un paio di giorni ho un po’ di allergia e finita la gara non respiravo bene, ho fatto un po’ di fatica a riprendermi. Peraltro la pista qui è ottima, sono state confermate le sensazioni avute in allenamento“. Stefano Mei, Presidente della Fidal, ha aggiunto: “Meglio qui che alle Olimpiadi“.