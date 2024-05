Osservato il giorno di riposo, oggi sabato 18 maggio torna in campo l’Italbasket 3×3 femminile per il Preolimpico verso Parigi 2024! Le azzurre sfidano alle ore 20:45 circa l’Ungheria padrona di casa per l’ultimo match della fase a gironi (gruppo D).

Una vittoria ed una sconfitta per le ragazze di Andrea Capobianco al termine della prima giornata: dopo il ko contro l’Olanda (9-13) condizionato da un break di 0-5 delle avversarie, le ragazze tricolore hanno reagito prontamente battendo Israele per 21-11. Serve ora un successo con almeno sedici punti segnati oppure nel caso di un punteggio più basso bisogna mantenere almeno quattro punti di scarto per passare il turno ed accedere ai quarti di finale sulla strada che porta all’Olimpiade.

L’Ungheria si presenta alla sfida odierna forte di due affermazioni in altrettante partite fin qui disputate: dopo aver prevalso su Israele (21-16), infatti, le magiare hanno piegato la resistenza dell’Olanda (13-11) con il sostegno del pubblico di casa. Decisive Kiss e Papp, con D’Alie e compagne pronte a dare battaglia fino alla fine.

Inizio del match previsto intorno alle 20:45 nell’arena allestita a Debrecen (Ungheria). La diretta TV sarà garantita da Eurosport 2, con la diretta streaming disponibile su Eurosport.it, discovery+, DAZN e sul canale YouTube FIBA 3×3. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornamenti costanti sulla partita delle azzurre!

CALENDARIO PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE OGGI

Sabato 18 maggio

Ore 20:45 circa Italia-Ungheria – Diretta TV su Eurosport 2

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE OGGI: DOVE SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, canale YouTube FIBA 3×3

Diretta Live testuale: OA Sport