Il calendario delle prossime gare di Marcell Jacobs: due appuntamenti prima degli Europei

Marcell Jacobs ha corso in 10.07 al Roma Sprint Festival. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è migliorato allo Stadio dei Marmi, abbassando di quattro centesimi lo stagionale siglato qualche settimana fa a Jacksonville. Il velocista lombardo non è stato impeccabile in partenza, mentre nella parte centrale (dove ha duellato con Chituru Ali) e sul lanciato è riuscito a distinguersi, ma sembrano esserci importanti miglioramenti. La sensazione è che il Messia dell’atletica tricolore stia salendo di condizione in vista dei grandi eventi.

Quando tornerà in gara Marcell Jacobs? L’allievo di Rana Reider ha pianificato un paio di appuntamenti a fine mese, utili per testare ulteriormente la propria forma fisica e per provare ad avvicinare i dieci secondi netti in avvicinamento agli Europei di Roma e, soprattutto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro sarà grande protagonista martedì 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca), dove andrà in scena una tappa del World Continental Tour (sarà anche l’evento di debutto per Gianmarco Tamberi, ovviamente nel salto in alto).

Un paio di giorni dopo, ovvero giovedì 30 maggio, Marcell Jacobs correrà a Oslo (Norvegia) in occasione di una tappa della Diamond League. Uscita di lusso nel massimo circuito internazionale itinerante, tra l’altro fronteggiando uno dei suoi più grandi rivali, ovvero lo statunitense Fred Kerley, sconfitto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A quel punto mancherà solo una settimana agli Europei: venerdì 7 giugno si disputeranno le batterie, il giorno dopo spazio a semifinali e finale.

PROSSIME GARE MARCELL JACOBS

Martedì 28 maggio: World Continental Tour a Ostrava (Repubblica Ceca)

Giovedì 30 maggio: Diamond League a Oslo (Norvegia)

Venerdì 7 giugno: Europei a Roma, batterie

Sabato 8 giugno: Europei a Roma, semifinali e finale