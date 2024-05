Hockey ghiaccio, Mondiali 2024: Canada e Germania volano alla seconda fase! Svizzera e Svezia a valanga

Una nuova giornata della prima fase dei Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio è andata in archivio sulle piste ceche di Praga e Ostrava. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio nelle partite in agenda.

Girone A

La Svizzera travolge la Danimarca con lo score di 8-0 facendo capire che gli elvetici sono al torneo iridato per lasciare un segno, mentre a imporsi per 5-3 su una Finlandia ancora non convincente è stato il Canada – che ha staccato il pass per la seconda fase – così come ha fatto, per 4-1, la Repubblica Ceca padrona di casa liberandosi della Gran Bretagna.

Girone B

L’ampio successo per 7-2 della Svezia sulla Lettonia ha aperto il programma della pool che poi ha visto la Germania regolare 4-2 la Polonia, con i teutonici capaci di staccare il pass per la seconda fase, e infine la Slovacchia superare 4-2 la Francia.

Domani, domenica 19 maggio, si disputeranno le seguenti partite: Norvegia-Austria (16:20) e Svizzera-Canada (20:20) per il Girone A, USA-Kazakistan (16:20) e Slovacchia-Lettonia (20:20) per il Girone B.