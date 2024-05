Hockey ghiaccio, Mondiali 2024: arrivano i successi di Repubblica Ceca e Stati Uniti. Ok anche il Canada

Dopo la prima giornata di ieri, continuano fra Praga e Ostrava i Mondiali 2024 di Top Division di hockey su ghiaccio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio relativamente ai due gironi eliminatori iniziali.

Girone A

Dopo aver sofferto nel primo periodo il Canada si è imposto per 4-2 contro una Gran Bretagna comunque tenace, all’interno di una pool che ha visto arrivare anche la larga vittoria della Danimarca per 5-1 sull’Austria e il 6-3 con cui la Repubblica Ceca ha regolato, in rimonta, visto che ha un certo punto si era trovata sotto per 3-1, la Norvegia.

Girone B

Uno dei risultati di giornata è sicuramente il 3-1 con cui il Kazakistan si è imposto sulla Francia, in ottica salvezza. A questo esito vanno aggiunti il 5-4 con cui la Lettonia si è imposta sulla Polonia, con la zampata decisiva di Daugavins all’extratime, e l’autorevole 6-1 con cui gli Stati Uniti hanno spazzato via la Germania.

Domani terza giornata del massimo torneo iridato di hockey su ghiaccio, queste le gare in programma. Girone A: Finlandia-Gran Bretagna, Danimarca-Canada e Austria-Svizzera. Girone B: Slovacchia-Kazakistan, Lettonia-Francia, Svezia-Polonia.