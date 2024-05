Hockey ghiaccio, Bolzano: arriva il rinnovo per Daniel Mantenuto

Daniel Mantenuto, attaccante della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, ha rinnovato anche per la stagione 2024-2025 il suo contratto con il Bolzano, franchigia che milita nell’ICE Hockey League.

Un sodalizio quindi che arriverà alla sua terza stagione, con la volontà di provare a togliersi delle soddisfazioni importanti nell’annata che ripartirà fra qualche mese.

“Gli ultimi due anni a Bolzano sono stati speciali, ma è mancata la ciliegina sulla torta – ha detto Mantenuto al sito del club altoatesino –, abbiamo un grande gruppo e sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per conquistare la coppa: ci siamo andati vicino due anni fa, l’anno scorso, dopo un avvio difficile, abbiamo saputo ritrovarci e combattere fino a gara 7 di semifinale”.

Poi ha aggiunto: “Ci è rimasta però la fame di successo, lo dobbiamo in primis alla città e ai nostri tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Qui ho trovato un ambiente bellissimo e sono felice di poter indossare ancora questa maglia, che per me significa molto”.