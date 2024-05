Hockey ghiaccio, ai Mondiali arrivano le vittorie di Finlandia, Svezia, Norvegia e Kazakistan

Siamo giunti alla penultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio, Top Division, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Si stanno definendo le quattro squadre per girone che avanzeranno ai quarti di finale con Canada e Svezia che sono al primo posto.

GRUPPO A

GRAN BRETAGNA-NORVEGIA 2-5: la sfida vede la partenza a razzo degli scandinavi che si portano subito sul 3-0 con le reti di Vikingstad, Thoresen e Bakke Olsen. Nel secondo periodo arriva anche il 4-0 di Brandsegg-Nygard al 21:18. I britannici reagiscono con Perlini al 24:56, ma di nuovo Bakke Olsen va a segno per il 5-1 al 44:36. Nel finale Betteridge fissa il punteggio sul 5-2 al 47:25.

FINLANDIA-DANIMARCA 3-1: dopo due periodi fermi sullo 0-0, nel terzo tempo gli scandinavi cambiano marcia con le reti di Bjorninen e 2-0 di Rissanen. Nel finale al 58:16 True accorcia per la Danimarca, ma Jormakka a porta vuota segna il 3-1 conclusivo al 59:07.

GRUPPO B

SVEZIA-FRANCIA 3-1: prosegue il percorso netto degli scandinavi che vincono anche contro i transalpini. Vantaggio di Raymond al 28:00, quindi pareggio della Francia con Bertrand al 29:23. Nel terzo periodo cambia marcia la formazione delle Tre Corone con Karlsson che segna il 2-1 al 41:29, quindi Burakovsky a 4 secondi dalla fine porta il punteggio sul 3-1.

KAZAKISTAN-POLONIA 3-1: i polacchi passano in vantaggio con Walega dopo 9:11, poi è solo Kazakistan. Pareggio di Mikhaills al 12:35, quindi 2-1 di Orekhov al 50:20, prima del 3-1 di Starchenko al 54:25.

CLASSIFICA GRUPPO A

1 CANADA 17

2 REPUBBLICA CECA 15

3 SVIZZERA 14

4 FINLANDIA 10

5 AUSTRIA 7

6 NORVEGIA 6

7 DANIMARCA 6

8 GRAN BRETAGNA 0

CLASSIFICA GRUPPO B

1 SVEZIA 18

2 USA 13

3 GERMANIA 12

4 SLOVACCHIA 12

5 LETTONIA 9

6 KAZAKISTAN 6

7 FRANCIA 4

8 POLONIA 1