GTWC Europe, Ferrari e Mercedes in pole a Brands Hatch. Top10 sfiorata per Valentino Rossi

Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14) e Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48) si impongono nelle qualifiche di Brands Hatch, prima tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il britannico e l’austriaco svettano rispettivamente nella Q1 e nella Q2, discriminanti per la prima e la seconda corsa di domani.

La Rossa ha preceduto di una manciata di millesimi l’Aston Martin #7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi. Il campione in carica si è dovuto inchinare alla prima delle due Ferrari 296 GT3 targate Red Bull, il romagnolo scatterà domani davanti a Dries Vanthoor (WRT BMW #32), Tom Gamble (Garage 59 McLaren #159), Maro Engel (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48).

L’ultimo pilota citato ha ceduto il volante a Lucas Auer per la Q2, il leader della FP2 ha saputo confermarsi anche in qualifica precedendo l’andorrano Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes #9). Top3 per Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69), olandese che ha completato i 20 minuti di qualifiche davanti a Benjamin Goethe (Garage 59 McLaren #59), Riccardo Feller (Tresor Attempto Racing Audi #99) ed Eliseo Donno (AF Corse Ferrari #71).

La BMW M4 GT3 del Team WRT scatterà in 13ma piazza in race-1 dopo la prestazione in Q1 da parte di Valentino Rossi. La vettura gestita dall’équipe di Vincent Vosse, invece, è attesa in 11ma piazza dopo la prestazione in Q2 da parte di Maxime Martin. Domani le due corse da sessanta minuti in quel di Brands Hatch, sfide che come sempre prescrivono a metà evento la sosta ai box ed il cambio pilota. La diretta verrà garantista sul canale YouTube GT World come tutti gli appuntamenti targati SRO.