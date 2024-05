Golf, Jake Knapp prende la testa dopo due giri del The CJ Cup Byron Nelson

Dopo due giri del The CJ Cup Byron Nelson davanti a tutti c’è un ex buttafuori di un ristorante. Non più di due anni fa Jake Knapp le serate dei weekend le passava al lavoro nella sicurezza, ora si addormenta in vetta al leaderboard e sognano la seconda vittoria in carriera sul PGA Tour. L’americano ex UCLA University piazza il secondo 64 (-7) consecutivo per guardare tutti dall’alta con lo score complessivo di -14, un colpo davanti a Troy Merritt e Matt Wallace. Una giornata perfetta a Dallas, su un campo morbido e senza vento che favoriva assolutamente i punteggi bassi.

Il rookie rivelazione di questa stagione, che si allenava tra un turno e l’altro quando per nove mesi ha svolto un lavoro classico perché il golf non fruttava, ha centrato 16 dei 18 green in ciascuno dei primi due giri. Un -7 di giornata portato a casa con 28 putt (stesso numero di ieri) piazzando quattro birdie dalla 14 alla 18, la chiusura delle sue prime nove considerando che è partito dal tee della dieci. L’unico bogey è arrivato alla tre con tre putt da non troppo lontano, ma riscattato subito dagli altri quattro guadagnati nelle ultime sei buche di giornata.

Knapp però è braccato molto da vicino. A -13 infatti troviamo l’americano Merritt, autore del miglior giro di giornata in -9 chiuso con l’eagle alla 36esima buca, e l’inglese Wallace, leader dopo il primo giro e comunque capace di rimanere assolutamente in lotta per la vittoria con un giro in 66 (-5), andando vicinissimo alla buca in uno al corto par 4 della 14. Sul percorso par 71 del TPC Craig Ranch troviamo al quarto posto in solitaria lo statunitense Kelly Kraft, con lo score complessivo di -12 (66 colpi nelle seconde diciotto buche).

Abbastanza corposo invece il gruppo dei quinti a -11: Taylor Pendrith (67), Keith Mitchell (65), Ben Kohles (66) e Davis Riley (67). Chiudono la top-10 al nono posto pari merito con il punteggio di -10 Aaron Rai (65), S.H. Kim (64), Taiga Semikawa (68) e l’immortale svedese Alex Noren (68). CJ Cup che entra nella storia anche perché potrebbe aver visto il debutto di un nome da ricordare: Kris Kim.

Il sedicenne inglese, al debutto assoluto nel circuito americano, è infatti diventato il più giovane a superare il taglio sul PGA Tour dal 2015. Per lui un gioco spaventoso, soprattutto intorno ai green, dopo il 68 d’apertura arriva un giro in -4 che lo fa salire al 36° posto a -7, e chissà cosa ci riserverà nel weekend.