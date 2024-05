Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Manerba del Garda-Livigno: altimetria, percorso, orari, tv. Frazione durissima sulle Alpi

Si chiude la seconda settimana al Giro d’Italia 2024 con la durissima quindicesima tappa da Manerba del Garda a Livigno con arrivo sul Mottolino. Una frazione veramente insidiosa e che fa paura a tanti uomini in chiave classifica generale: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Saranno 222 i chilometri con 5400 metri di dislivello. Dopo i primi 30 chilometri di giornata ecco il primo di cinque GPM di giornata, il Lodrino (terza categoria, 7.3 chilometri al 4,5%). Discesa e subito si risale verso il Colle San Zeno di seconda categoria: 13,9 chilometri al 6,6% e pendenza massima del 14%. Da lì in poi un lunghissimo tratto di falsopiano per andare verso il gran finale che prevede il Passo del Mortirolo: prima categoria, 12,6 chilometri al 7.6% e massima del 16%, verrà affrontato dal versante meno duro. Discesa verso Grosio e poi il lungo Passo di Foscagno di prima categoria, con 15 km al 6,4%. Breve discesa e lo strappo finale verso Mottolino: 4,7% durissimi al 7,7% e la massima del 19%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Chi se non Tadej Pogacar? Lo sloveno della UAE Emirates probabilmente vuole mettere l’ennesima firma su un Giro d’Italia completamente dominato: in questa frazione che promette spettacolo è l’uomo giusto per fare il vuoto in Maglia Rosa. Apertissima la lotta per il podio: da Geraint Thomas a Daniel Martinez, passando per Ben O’Connor fino ad arrivare al nostro Antonio Tiberi, che è ancora in corsa per una clamorosa top-3. Tra gli uomini pronti ad andare all’attacco occhio ad Einer Rubio, Filippo Zana e Romain Bardet, tutti corridori che possono muoversi nella prima parte e potrebbero far paura in chiave classifica.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

15a tappa – Domenica 19 maggio

Manerba del Garda-Livigno (222 km)

Orario partenza ufficiale: 10.40

Orario arrivo stimato: 16.47-17.40

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 10.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 10.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 10.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 10.10