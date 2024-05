Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “In ogni tappa può succedere qualcosa. Devo prepararmi al meglio per la crono”

In attesa di un fine settimana che lo può vedere grande protagonista, Tadej Pogacar ha vissuto un’altra tappa del Giro d’Italia 2024 con estrema tranquillità. La Maglia Rosa ha risparmiato anche oggi le energie in una frazione totalmente piatta e dedicata completamente ai velocisti.

Una tappa che ha visto ad un certo punto anche dei ventagli. Così ne ha parlato Pogacar: “Non era ancora mai successo, in ogni tappa succede qualcosa di diverso. Doveva essere una tappa tranquilla, piatta ed invece con alcune curve ed il vento può succedere di tutto. Siamo stati bravi a gestire e fatto un ottimo lavoro”.

Un’azione voluta dalla INEOS, che ha creato dei ventagli, ma che non è poi andata probabilmente a finire come speravano Thomas e compagni: “La INEOS lo aveva nei programmi, basti pensare quando è cominciata la loro azione. Volevano portare un po’ di scompiglio, però, alla fine non è successo nulla. Hanno fatto un grande sforzo, ma il vento non era abbastanza forte”

Sulla crono di domani: “Io non faccio molte crono. Ogni opportunità che posso cogliere la considero come un ottimo allenamento per la prossima e dunque anche per questa estate. Cercherò di prepararmi al meglio”.