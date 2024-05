Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Felice di avere questo vantaggio in vista del Tour. Attenzione alla INEOS”

Tadej Pogacar è stato il dominatore assoluto della prima settimana del Giro d’Italia 2024: lo sloveno ha vinto già tre tappe delle nove disputate, è saldamente in maglia rosa e sta regalando spettacolo sia in salita, che a cronometro e addirittura anche facendo da gregario per Molano in volata.

Queste le parole dello sloveno in conferenza stampa: “La prima settimana andata benissimo per me, in salita come a crono. Quindi ho potuto guadagnare sui rivali. Ora siamo pronti per le prossime settimane. Mi aspetto grandi attacchi dai rivali, in particolare dalla Ineos che, con Arensman e Thomas, ha ottime carte da giocarsi. Ma in ogni caso sarà corsa dura. Quando ci sono le montagne può succedere di tutto. Devo tenere conto di ogni eventualità, per provare a dare tutto, pensando che anche io posso avere una giornata storta. Quindi è importante avere un buon vantaggio”.

Sul lavoro svolto ieri per Molano: “Ieri è stata una tappa tecnica e frenetica, non era la classica volata, quindi per me era più semplice poter essere davanti. Ho deciso di aiutare Rui Oliveira e Molano. Quando poi sei nel finale è qualcosa di speciale, il lavoro dei pesci pilota è durissimo, li rispetto molto. Non mi sento di certo un ultimo uomo. Ma se nei prossimi giorni avrò le gambe anche nelle tappe di pianura potrei provare di nuovo a dargli una mano”.

Sulla proiezione verso il Tour de France: “Ovviamente, mentre sono qui c’è una parte di me che pensa al Tour. Per questo sono felice di avere un vantaggio più ampio. Mi permette eventualmente di non spingere al mio limite per continuare a guadagnare e posso correre maggiormente sulla difensiva cercando di sfruttare al massimo i compagni per arrivare al traguardo”.