Giro d’Italia 2024, Geraint Thomas: “Mi sentivo senza energie. Non è finita per il secondo posto”

Geraint Thomas è tra gli sconfitti della sedicesima giornata del Giro d’Italia. Il capitano della Ineos-Grenadiers ha patito molto il finale di oggi a Santa Cristina Valgardena, chiudendo quindicesimo a 49” da Tadej Pogacar e soprattutto perdendo il secondo posto nella generale ai danni di Daniel Martinez.

“Oggi mi sentivo come se fossi senza energie – ha affermato il gallese, vincitore di un Tour de France, ai microfoni dei giornalisti – L’ultima salita è stata dura da affrontare fino alla fine“. Thomas non ha ben compreso nemmeno il comportamento della Movistar, che ha reso la corsa più dura: “Sono rimasto abbastanza sorpreso dal loro modo di interpretare la corsa, nel controllare la fuga odierna“.

Ora Thomas è sì terzo, ma il secondo posto nella generale non è lontano. Martinez gli è avanti solo di 22 secondi ed il capitano della Ineos ci crede ancora: “Sicuramente non è finita per la seconda piazza. Martinez mi ha superato ma ci sono ancora. Domani è un altro giorno.”