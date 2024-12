Tour Down Under 2025: quando inizia e chi parteciperà. Esordio per Alberto Bettiol

Il ciclismo internazionale è in pausa praticamente dal Giro di Lombardia e dal mese di ottobre, ma già da gennaio sono pronti a ripartire i primi appuntamenti della stagione. Come al solito si partirà dall’estate australiana per la prima corsa World Tour della stagione, ossia il Tour Down Under, giunto alla 25a edizione: si comincia sabato 21 gennaio per finire giovedì 26 gennaio.

Sei le tappe previste a partire da Prospect per arrivare ad Adelaide, con tutte le frazioni, a parte l’ultima, che prevederanno delle insidie e delle difficoltà altimetriche che non favoriranno le volate di gruppo e possono favorire corridori che sono avvezzi al colpo di mano nel finale. Probabilmente la tappa regina sarà la quinta, quella con arrivo a Willunga Hill in salita.

Campo di partecipazione che sarà particolarmente interessante, con Alberto Bettiol che sarà all’esordio stagionale e potrebbe avere pane per i suoi denti con una serie di arrivi che possono sposarsi al suo senso tattico e i suoi colpi di mano su salite brevi e impegnative. Corridori molto adatti a questo tipo di conformazione sono anche Stephen Williams e Jhonatan Narvaez, uomini più da corsa di un giorno che da lunghe corse a tappe

Attenzione anche al giovane britannico Oscar Onley che ha colto proprio il primo successo in carriera al Tour Down Under dello scorso anno, così come a corridori più navigati come Geraint Thomas, Marc Soler e Jay Vine. Anche i velocisti possono provare a resistere in alcune tappe: Corbin Strong e Phil Bauhaus su tutti.